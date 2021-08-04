Bülent Arınç şaşırtmadı! Muhalefeti sevindirecek yangın çıkışı

Türkiye'nin birçok noktasında halen devam eden orman yangınlarıyla ilgili eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'tan muhalefeti sevindiren açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yapan Arınç, devletin milletiyle omuz omuza verdiği mücalediye görmezden geldi.

Yangına karşı verilen mücadelede zayıf kalındığını iddia eden Bülent Arınç, işi döndürdü dolaştırdı siyasete getirdi.

"Cumhurbaşkanının şahsı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zarar görür" diyen Arınç şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, kamuoyundaki bilgi kirliliğinin giderilmesi, yangın ile alakalı yetkili sivil ve resmi kurumlarda bu kritik dönemde hizmet kusuru bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak, yangınların nasıl ve hangi sebep ile çıktığını aydınlatmak, alınan tedbirlerin neden yetersiz kaldığı sorusunu cevaplamak, yangınların çıkmasında ihmal ve kastın olup olmadığını ortaya çıkarmak için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmelidir. DDK görevlendirilmediği takdirde tüm kusur, kabahat, ihmal ve hatalar doğrudan Cumhurbaşkanına yöneltilir ve bu durumdan Cumhurbaşkanının şahsı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zarar görür"

Yangından mağdur olan vatandaşların devlete olan güvenlerini ifade eden beyanlarını bir kenara koyan Arınç, sosyal medyadaki provokatörlerin adeta sözcülüğünü üstlenerek "siyaset kurumu ve yangından zarar gören vatandaşlarımız arasındaki gönül bağına halel geldi" iddiasında bulundu.

İşte Bülent Arınç'ın konuyla ilgili hezeyanları:

"Üzülerek söylemeliyim ki yetkililerin birbiri ile çelişen beyanları, yangınların söndürülmesinde kullanılacak uçak ve benzeri envanter üzerine yapılan tartışmalar, sorumsuz bir belediye başkanının şuursuz ifadeleri ve halkın endişesinin giderilememesi, afet ile mücadelenin iletişimi boyutunda zayıf kalındığını göstermektedir. İçinde bulunduğumuz hassas süreç içerisinde yapılan bu gibi münferit hataların ise siyaset kurumu ve yangından zarar gören vatandaşlarımız arasındaki gönül bağına halel getirdiği aşikârdır."

Arınç, tüm programlarını iptal ederek afet bölgesine giden ve orada milletiyle bir araya gelerek gerekli tüm yardımlarını yapılacağının sözünü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da aklınca ders vermeye kalktı.

Tüm bakanlarını bölgeye göndererek afeti yakından takip eden Erdoğan'ı trolleriyle hedef alan muhaliflerin kuyruğuna takılan Bülent Arınç, "Tüm bu iletişim kazaları sonucu kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yöneltilen eleştiriler artmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, kamuoyundaki bilgi kirliliğinin giderilmesi, yangın ile alakalı yetkili sivil ve resmi kurumlarda bu kritik dönemde hizmet kusuru bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak, yangınların nasıl ve hangi sebep ile çıktığını aydınlatmak, alınan tedbirlerin neden yetersiz kaldığı sorusunu cevaplamak, yangınların çıkmasında ihmal ve kastın olup olmadığını ortaya çıkarmak için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmelidir. DDK da süratle konuyu araştırıp oluşturacağı raporu kamuoyu ile paylaşmalıdır." dedi.

Afet bölgesinden poz verenlere laf edemedi

Vatandaşlarımızın acısını paylaşmak yerine afet bölgesinden poz veren siyasilere laf edemeyen Bülent Arınç'ın trolleriyle sosyal medyadan yalan ve iftira üreten muhalifleri de sevindiren o açıklamasının metni: