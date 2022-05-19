Bülent Arınç gençler üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı: Gençlerin adalete güvenleri sarsıldı!

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Son dönemde yaptığı açıklamalarla AK Parti iktidarını hedef alan Bülent Arınç, paylaştığı 19 Mayıs mesajında, Türkiye'deki gençlerin işsizlik sorunu yaşadığını, fikirlerini özgürce açıklayamadıklarını ve adalete güvenlerinin sarsıldığını iddia etti.

Arınç mesajına, "Kutlu istiklâl yürüyüşümüzün ilk adımının atıldığı bu aziz günde Millî Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum." sözleri ile başladı.

"Son dönemde görüştüğüm birçok gencimizin benzer kaygılardan muzdarip olduğunu fark ettim." diyen Bülent Arınç, gençlerin üzerinden Türk adalet sistemini ve yargı kararlarını hedef aldı:

AK Parti'nin temizlediği FETÖ usülsüzlüklerini iktidara yıktı!

Adalete güvenlerinin sarsıldığını, kendilerini devlet nezdinde eşit yurttaş olarak göremediklerini ve dolayısıyla geleceğe karamsar bir şekilde baktıklarını gözlemledim.

Gençlerin işssizlik sorunu yaşadığını da iddia eden Arınç, "Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir." dedi.

FETÖ'nün etkin olduğu dönemdeki usülsüzlükleri günümüzde yaşanıyormuş gibi gündeme getiren Arınç, "Kamu kurumlarının sınav ve mülakatlarına, dolayısıyla devlet kurumlarına ve siyaset mekanizmasına güven yeniden tesis edilmelidir. Beyin göçünün önüne geçecek girişimci ve akademik destekler hayata geçirilmelidir." şeklinde konuştu.

Gençlerin fikirlerini özgürce ifade edemediğini de öne süren Arınç, mesajına şöyle devam etti:

Hepsinden önemlisi gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalıdır. Hiçbir gencimiz düşüncelerini dile getirdiği için kaygı duymamalı, endişe gütmemelidir.