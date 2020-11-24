Bülent Arınç AK Parti’den de istifa etti mi?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski eş genel başkanı olan ve Kobani olaylarında halkı sokağa dökerek iç savaş çağırtkanlığı yapan Selahattin Demirtaş ile Gezi kalkışmasının finansör ve 15 Temmuzu FETÖ kalkışmasının en büyük destekçisi Osman Kavala hakkındaki açıklamalarının ardından tepkilerin odağı haline gelen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bülent Arınç’ın YİK üyeliğinde istifa ettiğini duyurmasından sonra Arınç’ın AK Parti’den de istifa edip etmediği merak ediliyor.

Bülent Arınç AK Parti’den istifa etti mi?

Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir şekilde cevap vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘fitne’ çıkartıyorlar açıklamasından sonra Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüştükten sonra istifa kararını açıklayacağı açıklanmıştı. Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi sonrası YİK üyeliğinden istif ettiğini yaptığı açıklama ile duyurdu. Arınç, sadece YİK üyeliğinden istifa ederken, AK Parti üyeliği ise halen devam ediyor.