Bülend Nami Nomer kimdir? Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer
Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer, öğrencilere, siyasi propaganda içeren sorular sordu. Öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer’in siyasi içerikli skandal final soruları, büyük tepki çekerken Bülend Nami Nomer’in kim olduğu merak ediliyor. Peki Bülend Nami Nomer kimdir? Bülend Nami Nomer hangi görevlerde bulundu?
Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer, 'Ekonomiye Giriş' dersinde sorduğu siyasi içerikli skandal soruları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Peki Bülend Nami Nomer kimdir? Sözde öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer'in İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin finalinden olduğu anlaşılan sorularından birinde, "Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevaplarından birinde "Tayyip'e sor" şıkkı yer alıyor. Skandal soruların sahibi Bülend Nami Nomer hakkında soruşturma başlatıldı.
Bülend Nami Nomer kimdir?