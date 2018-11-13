Bulaşıklardaki balık kokusu nasıl çıkar?

Sağlıklı olması ve pratik bir yemek alternatifi olması nedeniyle balık pek çok kişinin haftada birkaç kez yediği yemekler arasındadır. Ancak lezzetli olduğu kadar kokusu da keskin olan balığın kokusu bulaşıklara fazlasıyla sinmektedir. Bayanları oldukça rahatsız eden bulaşıklardaki balık kokusunu gidermek için defalarca bulaşık yıkamak yerine etkili yöntemlerle anında balık kokusundan kurtulmak mümkündür.

ELDE YIKAMA İLE BULAŞIKLARDAKİ BALIK KOKUSUNU GİDERMEK

Tava ve tabakların balık kokusu olması nedeniyle bulaşık makinesi içinin de bu yoğun kokuya maruz kalmaması için, balık pişirilen günlerde genellikle bulaşıkları elde yıkamayı tercih ederiz. Sadece bulaşık deterjanı balık kokusunun bastırılması için yetersiz kalabilmektedir. Bunun için bolca yapılması uygun olan bulaşık suyunun içerisine bir çay bardağı sirke koymak bulaşıklara sinmiş balık kokusunun giderilmesini sağlayacaktır. Ayrıca sirkeli su bulaşıkların yağından yeterince arınmasını ve parlamasını da sağlayacak

BALIK KIZARTILAN TAVADAN BALIK KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Balık kokusunu en çok içine çeken kızartma tavaları yıkanmış olmasına rağmen sonraki kullanımlarda bile tüm mutfağın balık kokusu ile sarılmasına neden olmaktadır. Bu noktada Türk kahvesi balık tavasındaki kalıcı kokunun giderilmesini ve aynı zamanda etrafa hoş bir kahve kokusunun yayılmasını sağlar. Bir kez bulaşık deterjanı ile yıkanmış olan kızartma tavası içine bir tatlı kaşığı kahve koyarak kısık ateşte kavurmak balık kokusunun gitmesini mümkün kılmaktadır. Sanki hiç balık kızartılmamış gibi bir tava temizliği elde etmek içinde kavrulup soğuyan kahveyi bulaşık süngeri ile iyice ovarak derinlemesine bir temizlik elde edilebilir.

LİMON İLE BULAŞIKLARDAKİ BALIK KOKUSUNU GİDERME

Balık tavası kadar çatal ve tabaklarda balık kokusundan fazlasıyla nasibini almaktadır. Özellikle burnu kokulara hassas olanlar için fark edilmesi mümkün olan balık kokusu için limon son derece etkilidir. Balık yemeğinin ve salatanın vazgeçilmezi olan limonu kullanılmış olarak çöpe atmak yerine çatal ve tabakları ovmak temizlikte balık kokusunun yok olmasını sağlayacaktır. Limon ile daha etkili bir sonuç için bir adet limonun suyunu tüm bulaşıkların üzerinde gezdirerek balık kokusunun yok olduğundan emin olabilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİNİN BALIK KOKMAMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Balık yemeği gibi pratik bir yemek sonrasında bulaşık işinin de pratik olması için bulaşık makinesi en doğru seçenektir. Ancak bulaşıkların balık kokusu ile bezenmiş olması çoğu zaman bulaşıkların makinede yıkanması konusunda tereddüt yaşanmasına neden olur. Bu noktada bulaşık makinesine bulaşıkları dizmeden önce her zaman sudan geçirdiğimiz bulaşıkları balık yenen günlerde daha özenli bir şekilde sudan geçirmek ve makinenin kapağına bir miktar çamaşır suyu dökmek balık kokusunun makineye sinmeden yıkanmasını sağlayacaktır. Ayrıca daha uzun bir yıkama programı ile bulaşıkların daha iyi temizlendiğinden emin olmak da mümkün olacaktır. Pratik ve zahmetsiz bu yöntemler sayesinde severek yenen balığı daha sık tüketmek ve temizliğinden endişe etmemek mümkün olacaktır.