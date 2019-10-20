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Bulaşık makinesinin içi nasıl temizlenir?

Bulaşık makinesi evimizde gün içerisinde en sık kullanılan makinedir. Yağlı ve çeşitli lekeli olan mutfak malzemelerini temizleme işi bulaşık makinesine düşer. Ancak bu makine bile olsa yorucu ve yıpratıcı bir iş olabilir. Bulaşık makinesi içerisindeki malzemeleri temizlerken kirleri de arıtır. Bu esnada çeşitli kirler bulaşık makinesi filtresinde birikir. Eğer düzenli aralıkla bulaşık makinesi temizliği yapılmazsa zamanla bulaşıklar da verimle yıkanmayabilir. Peki, bulaşık makinesinin içi nasıl temizlenir? İşte yöntemler...

20 Ekim 2019 Pazar 21:36
Bulaşık makinesinin içi nasıl temizlenir?

Bulaşık makinesi evimizde gün içerisinde en sık kullanılan makinedir. Yağlı ve çeşitli lekeli olan mutfak malzemelerini temizleme işi bulaşık makinesine düşer. Ancak bu makine bile olsa yorucu ve yıpratıcı bir iş olabilir. Bulaşık makinesi içerisindeki malzemeleri temizlerken kirleri de arıtır. Bu esnada çeşitli kirler bulaşık makinesi filtresinde birikir. Eğer düzenli aralıkla bulaşık makinesi temizliği yapılmazsa zamanla bulaşıklar da verimle yıkanmayabilir. Peki, bulaşık makinesinin içi nasıl temizlenir? İşte yöntemler...

Bulaşık makinesinin içi nasıl temizlenir?

Mutfaktaki en önemli yardımcılarımızdan biridir bulaşık makinesi. Hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmemizi sağlar. Ancak her yıkamadan sonra makinemiz kirlenir ve bu kirler arızaya neden olabilir. Biz de böylece makinemizin temizliğe ihtiyacı olduğunu öğreniriz. Peki bulaşık makinesinin içi nasıl temizlenir?

Makinenizin modelinin ve markasının tarifine göre içindeki rafları çıkarın.

Rafları temizlemek için ılık suda yemek artıkları ve yapışmış kirleri temizlemede etkili bir bulaşık deterjanı kullanarak yıkayın.

Makinenin tabanında yemek artıkları varsa temizlik bezi yardımıyla alın.

Daha sonra makinenin üst ve alt kısmında bulunan pervaneleri kontrol edin.

Pervaneleri yerine taktıktan sonra makinenin alt kısmındaki filtreleri kontrol edin.

Filtreler de pervaneler gibi zamanla yemek artıkları nedeniyle tıkanabilir.

Kirlenen filtreleri bulaşık deterjanı ya da sabunlu suyla yıkayın.

Filtreleri ve rafları yerlerine yerleştirdikten sonra makinenin deterjan kısmına karbonat ekleyin.

Daha sonra makinenin üst rafına bir su bardağı sirke koyup devrilmeyecek şekilde yerleştirin. Sirke ve karbonat bulaşık makinesi temizleyicisi görevi görecektir. Böylece etkili bir bulaşık makinesi temizliği elde etmiş olursunuz.

Dilerseniz makinenizin içindeki kokuyu gidermek için raflarına portakal ya da limon kabuğu yerleştirebilirsiniz.

Son olarak makinenizi uzun ve yüksek ısı ayarında yıkayın.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 21:36
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