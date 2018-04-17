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Bulaşık makinesine patates koyarsanız ne olur?

Mutfakta işlerimizi kolaylaştıran bulaşık makinelerini hem temiz tutup hem de daha verimli kullanmanız mümkün..

17 Nisan 2018 Salı 23:16
Bulaşık makinesine patates koyarsanız ne olur?

DURULAMA İŞLEMİNİ PATATES İLE DENEYİN

Bulaşık makinenizin üst kısmına patatesleri dizin ve durulamayı başlatın. İşlem bittikten sonra kirlerin gittiğini göreceksiniz.

LEKELERİ YOK ETMEK İÇİN LİMON SUYUNU KULLANIN

Deterjan koyduğunuz bölmeye limon suyu koyun. Limonun asidi makinenizdeki lekeleri daha kolay çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

KÜÇÜK MUTFAK EŞYALARINIZI BİR BEZ İLE MAKİNEYE ATIN

Plastik kapak ve kenarlardan düşebilecek küçük eşyalarınızı tel örgü bir bezle makineye atarsanız size kolaylık sağlayacaktır.

TIKACINIZDA KALMIŞ YEMEK ATIKLARINI TEMİZLEYİN

Bulaşık makinenizin alt rafının altında çıkarılabilir bir tıkaç vardır; musluğun altında durulayabilir ya da yapışkan şeyleri havlu yardımıyla çıkarabilirsiniz. Küçük kalıntıları çıkarmak için diş fırçası kullanın
Tıkacınızdaki küçük yapışmış kalıntı ve tortuları havluyla çıkarmanız zor olacaktır. Bunun için kullanmadığınız diş fırçanızdan yardım alabilirsiniz. Yoğun bir temizlik için sirke ile makinenizi çalıştırın
Sirke kir, kireç ve tortuları temizlemede harika bir çözümdür. Üst kısma 2 bardak sirke koyarak yapacağınız bu işlemde deterjan kullanmayın. Kurutmayı da kapatmayı unutmayınız.

EVİZNİZDE BULAŞIK TABLETLERİ YAPIN

Boraks, çamaşır sodası, tuz ve birkaç diğer malzemeyle evinizde bulaşık makineniz için tabletler yapabilirsiniz. Hem katkı maddesiz hem de daha sağlıklı olacaktır.


(Haber7)
Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 23:16
  1. patates
  2. Bulaşık Makinesi

YORUM YAZ

  • EmrahEmrah6 sa önce
    Patates yikayinca kumları ve yapışmış toprak nereye gidecek acaba aciklayin sonra makineyi kullanan vatandaş makinemi bardak çiziyor diyecek buna da sağlıklı yorum yapın lütfen
  • EmrahEmrah6 sa önce
    Patates yikayinca kumları ve yapışmış toprak nereye gidecek acaba aciklayin sonra makineyi kullanan vatandaş makinemi bardak çiziyor diyecek buna da sağlıklı yorum yapın lütfen
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