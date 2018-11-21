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Bulaşık makinesinde çamaşır suyu kullanılır mı?

Bulaşık makinesinde çamaşır suyu kullanılır mı? İşte uzmanlardan daha detaylı bilgiler…

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:23
Bulaşık makinesinde çamaşır suyu kullanılır mı?

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzman görüşüne göre bulaşık makineleriniz iç aksamına zarar gelmemesi adına, yıkamada sadece deterjan içerikli ürünlerin kullanılması gerekiyor. Öyle ki uzmanlar bulaşık makinelerinizde el yapımı deterjanlar, elde yıkama için üretilmiş deterjanlar, tuz ruhu ve çamaşır suyu kullanılmaması konusunda kesin uyarılarda bulunmakta. Aksi takdirde makinenizden beklenilen sonuçları alamayacağınızı ve makine ömrünü kısaltacağınızı belirtmekteler. Ancak her zaman teorik bilgilerin tamamının pratiğe geçirilmediğini göz önünde bulundurursak bulaşık makinesinde çamaşır suyu kullanımı için soru işaretlerinin devam etmesi mümkün.

ÇAMAŞIR SUYUNDAKİ TEHLİKE NEDİR?

Bilindiği üzere birçok bulaşık makinesinin, elde yıkamaya göre en büyük avantajı çok daha az su kullanılması ve bu sayede tasarruf sağlanmasıdır. Hatta bir pazarlama taktiği haline gelen bu söylemlerde 12 litreye kadar düşürülmüş miktarlarda su ile bulaşık yıkama programının tamamlandığının altı özellikle çizilmektedir. Bu rakamların bize gösterdiği gerçek ise 1-2 damlasının dahi arınması için 30 litre su harcanması gereken çamaşır suyunun, bulaşık makinesinde kullanımı sonucu tamamen arınmasının çoğu zaman imkânsız olduğudur. Bu noktada çok ciddi bir kimyasal olan çamaşır suyunun yiyeceklerinizle temas etmesi ve dolayısı ile de vücudunuza girmesi çok ciddi bir kanserojen tehlikenin de habercisi olduğundan bulaşık makinelerinde çamaşır suyu kullanımı kesinlikle önerilmemektedir.

KOKU PROBLEMİ ÇAMAŞIR SUYU KULLANMADAN NASIL GİDERİLİR?

Bulaşık makinelerinde çamaşır suyu kullanımının, bulaşıklarda hijyeni sağlamak kadar tercih edilmesinin bir diğer büyük sebebi ise makinede zamanla oluşan kokuların giderilmesidir. Ancak bulaşık makinenizin koku yapmasını engellemek adına çamaşır suyu kullanımına alternatif basit çözümler geliştireniz mümkündür. Bulaşık makinesinde koku oluşmasının en büyük neden makinede uzun süre bulaşık bekletilmesidir. Makinenin doldurulduğu gibi çalıştırılması ve düzenli olarak filtre temizliğinin yapılması tavsiye edilir. Bir diğer önlem ise makinenizi ayda bir kez boş ve yüksek dereceli bir programda çalıştırmak olarak bilinmektedir. Tüm bunların yetersiz kaldığı durumlarda marketlerde bulunabilecek olan bulaşık makinesi kokuları da kullanım kolaylığı sağlayan uygun fiyatlı seçeneklerdir.

BULAŞIK MAKİNESİNDE SİRKE KULLANIMI

Çamaşır suyunun yaptığı etkiyi herhangi bir kimyasal kalıntısı tehlikesine maruz kalmadan alabilmek istiyorsanız, mucize niteliğinde doğal bir üründen bahsetmek mümkün; sirke. Bulaşık makinesinde sirke kullanımı her ne kadar fazla bilinmese de kül suyu veya çamaşır suyundan çok daha etkili ve kullanışlı bir madde olduğu bir gerçek. Üstelik çok daha uygun fiyatlara sahip olunması da mümkün. Yapmanız gereken makine bulaşıkları ıslatırken sirke uygulamasını gerçekleştirmek. Sirkenin mikrop kırıcı özelliği sayesinde hem bulaşıklarınızın arınmasına yardımcı olduğunu hem de makinenizde istenmeyen koku oluşumunu engellediğini göreceksiniz.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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