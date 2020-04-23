  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bulanık’ta yıldırım düştü: 3 yaralı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

2020-04-23 12:57:19 -
Bulanık’ta yıldırım düştü: 3 yaralı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, olay, akşam saatlerinde ilçenin Gümüşpınar köyünde meydana geldi. Büyükbaş hayvanlarını toplamak için köy dışına çıkan Kerem Çelik (17), Barış Aksaç (18) ve Eren Sökemen’in (17) bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu yaralanan gençler, ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların Bulanık Devlet Hastanesindeki tedavileri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı