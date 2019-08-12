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Bulanık’ta bayramlaşma programı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Hacı Aslan Uzan, vatandaşlarla bayramlaştı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:10
Bulanık’ta bayramlaşma programı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Hacı Aslan Uzan, vatandaşlarla bayramlaştı.


Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Kaymakam Uzan, bayramların önemine değinerek, “Bayramlar; beraberlik ve kardeşliğin perçinleştiği, küskünlüklerin, dargınlıkların ortadan kalktığı, akraba ziyareti ile hasta ziyaretlerinin yapıldığı bu günleri fırsat bilip ilçe olarak bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizler burada bir aile gibiyiz. Yaklaşık üç yıldır sizlerle beraberiz. Sizler benim birer ailem oldunuz. Bulanık’ta çok güzel hizmetlere imza attığımızı düşünüyorum. Allah sizlerden razı olsun” dedi.


İlçede dini ve milli bayramları coşkuyla kutladıklarını dile getiren Uzan, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin her ilinde, her beldesinde, her bölgesinde ve her coğrafyasında etnik kökeni ne olursa olsun, tüm halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Çok şükür ülkemizde herkes birbiriyle kardeşçe ve huzur içinde yaşıyor. Bundan sonra da yaşayacak. Dileğim odur ki bayramlarda bu çatı altında bütün vatandaşlarımızın bulunmasıdır" diye konuştu.


Konuşmaların ardından kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Kaymakam Uzan ve beraberindekiler saha sonra Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek polis ve askerlerin bayramını kutladı.


Beraberindekilerle birlikte Bulanık Devlet Hastanesi’nde yatan hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Uzan, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:10
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