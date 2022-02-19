Bulancak Orman İşletme Müdürlüğü orman yolunda yeni yol yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bulancak Orman İşletme Müdürlüğü Piraziz Orman işletme Şefliği 360 kod nolu B Tipi Orman Yolunda Yeni Yol Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

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