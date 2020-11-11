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Aktüel Bükreş Yunus Emre Enstitüsünden resim yarışması
Aktüel

Bükreş Yunus Emre Enstitüsünden resim yarışması

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:37:37 -
Bükreş Yunus Emre Enstitüsünden resim yarışması

BÜKREŞ (AA) - Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkçe öğretimi, kültür ve sanat faaliyetlerini çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği himayesinde, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü tarafından bir resim yarışması düzenlendi.

Rumen çocukların ve gençlerin gözünden Türk kültürünün yansıtıldığı "Türkiye-Romanya Ortak Kültürel Ögeleri/Değerleri" konulu resim yarışmasına Romanya'nın farklı bölgelerinden ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 100'ün üzerinde küçük ressam katıldı.

Yarışmaya katılan adayların resimleri önce Bükreş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Enstitü yetkililerince daha sonra da Enstitünün sosyal medya hesaplarından takipçilerin beğenisine sunularak derecelendirildi.

Eserleri dereceye giren çocukların ödülleri ise Bükreş Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen törenle, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Bükreş Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Ali Kılıçarslan Topuz ve Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız tarafından verildi.

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