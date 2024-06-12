Buket Özgünlü Boyacı’da yok yok! 'Köpek Velisi' aile boyu ihya olmuş

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Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit Medya Grubu, Şanlıurfa’da karantina altında olan kuduz köpekleri Ankara’ya kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve “Köpek Velisi” olarak bilinen Buket Özgünlü Boyacı’nın serveti hakkında yeni detaylara ulaştı. Akit’in edindiği bilgilere göre, 6 yıl önce kirasını ödeyemeyecek durumda iken kurduğu ‘Yaşama Tutunan Patiler’ isimli derneğin ardından “emlak zenginine” dönüşen Buket Özgünlü Boyacı’nın servetinin bir kısmını birinci derecen akrabalarının üzerine kaydederek gizlediği öne sürüldü.

Polise verdiği ifadeye göre tamamı son 4 senede alınmış ve üzerine kayıtlı 9 daire ile kiraya verdiği 2 depoya sahip olduğu ifade edilen “köpeksever” Boyacı'nın, 13.12.2021 tarihinde başkent Ankara’da kurulan “Pırlantalı Çocuklar” isimli anaokulunu ise kız kardeşi Tuğçe Soysal’ın üzerine tescillediği iddia edildi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Köpek Velisi” olarak bilinen Buket Özgünlü’nün kendi kişisel sosyal medya hesabında, derneği www.yasapati.org”nin yanı sıra “Pırlantalı Çocuklar” okulunun ismini de paylaşması, adeta iddiaları doğrulayan bir itiraf olarak yorumlandı.

KAÇAK PANSİYON İDDİASI

Ayrıca “isminin gizli kalmasını” isteyen ve başıboş sokak köpekleri ile yakından ilgilenen bir derneğin yöneticisi ise gazetemize yaptığı açıklamada, son 4 yılda 7 kez estetik ameliyatı olan Buket Özgünlü Boyacı’nın kız kardeşinin kocasının ise Boyacı’ya ait barınağın içerisinde kaçak “köpek pansiyonu” işlettiğini öne sürdü. Boyacı’nın barınağının ruhsatlı olduğu olmasından istifade eden eniştenin, bu sayede sahipli hayvanlardan astronomik konaklama ücretleri alarak cebini doldurduğu belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynağımız, Konya'da kafasına kürekle vurulan köpek hadisesinde Buket Özgünlü Boyacı’nın Konya'da çok sayıda sahipsiz köpeği topladığını, amacına ulaştıktan sonra gerisin geriye bütün köpekleri tekrar Konya sokaklarına saldığını ifade etti.

Akit’e konuşan kaynağımız, Buket Özgünlü Boyacı’ya ait olan ve gurbetçilerden para toplayan “Köpek Velisi Germany” sayfasının da Almanya üzerinden topladığı binlerce avroluk bağışları “People” ve “Western Union” aracılığıyla Türki’ye soktuğunu öne sürdü. Kamuoyu şimdi 2021 yılında açılan ve henüz hiçbir bilişsel aidiyeti oluşmamış çocukların gittiği “Pırlantalı Çocuklar” anaokulu ile kaçak “Köpek pansiyonu” iddiaların araştırılmasını istiyor.

O ŞİMDİ İÇERİDE

Şanlıurfa'daki bir bölgeden kuduz karantinasına alınan 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Ankara Valiliği'nin konuyla ilgili harekete geçmesi sonrasında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ankara'ya getirildiği tespit edilen hayvanlar ise karantinaya alınmıştı.