Buket Özgünlü Boyacı emlak zengini çıktı

Şanlıurfa'daki bir bölgeden kuduz karantinasına alınan 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Ankara Valiliği'nin konuyla ilgili harekete geçmesi sonrasında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ankara'ya getirildiği tespit edilen hayvanlar ise karantinaya alınmıştı.

Buket Özgünlü Boyacı ile ilgili gerçekler bir bir ortaya saçılırken, hayvanlar için yardım parası toplayan kadının emlak zengini olduğu öğrenildi.

Emlak zengini çıktı

6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından mahkemeye verilen ve "Durumum yok, gelirim yok" diyerek savunma yapan Buket Özgünlü Boyacı'nın polis sorgusunda ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Boyacı'nın polise verdiği ifadede tamamı son 4 senede alınmış, üzerine kayıtlı 9 daire ve kiraya verdiği 2 depoya sahip olduğu öğrenildi.

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul ederek ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı. Açıklamada "Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denilmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Boyacı ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Boyacı ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Boyacı, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakılmıştı.

Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini iddia etmişti.

Özgünlü, belediyeden yapılan sahiplendirme işlemine dair belgelerin de ellerinde olduğunu, hayvanları bizzat barınak görevlilerin Ankara'ya götürülmek üzere araçlara naklettiğini öne sürmüştü.