Buket Aydın'ı kandırdılar! "Tembeller günü"nü gerçek sandı

Zeki Kayahan'ın radyo programında ortaya atılan Dünya Tembeller Günü’nü, sosyal medyada görerek gerçek sanan Kanal D Ana Haber Sunucusu ve ekibi, bu durumu haberini yaptı.

"Haber lazım olursa buradayız"

Kanal D Ana Haber’in görüntülerini, Twitter adresinden paylaşan Zeki Kayahan ise “Zaman zaman Dünya Günü diye bir günü Matrax'ta belirleyip eğleniyoruz. Tt olunca konu artık herkesin oluyor. Dün uydurduğumuz Dünya Tembeller Günü'nü ciddiye alıp kutlayan Kanal D ve Buket Aydın'a teşekkürler. Haber lazım olursa buradayız, tembellik etmeyin araştırın ama." diye yazdı.

Buket Aydın cevap verdi

Buket Aydın’ın, Kayahan’ın bu tweetine, “Ben onu sizinle ‘uydurma’ bir gün değil sonuçta böyle bir gün var anlamında paylaştım. Tarih konusuna gelirsek demek ki bizimkiler daha yeni fark etmişler tembeller gününe geç kutlanmak yakışır.” diyerek yanıt vermesi dikkati çekti.

"Uydurma bir gün maalesef"

Zeki Kayahan da Aydın’ın bu yanıtına, “Uydurma bir gün maalesef. Kolombiya özelinde bir gün. 28 Mart Dünya Tembeller günü diye bir gün yok. Olsa keşke… Sizin adınıza da sevineceğim.” ifadeleriyle karşılık verdi.