Buket Aydın'dan CHP'deki DEM Parti krizi hakkında ilk yorum: İmamoğlu ve Özel neredeyse ayağının altını yalayacak

Seçime sayısı günler kala CHP'de DEM Parti ittifakı, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın yaptığı çıkışla patlak verdi.

Köksal'ın, "DEM Partililer belediye binasına giremez" açıklaması sonrası hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan peş peşe açıklama geldi.

"BELEDİYENİN KAPILARI TÜM PARTİLİLERE AÇIK"

Uşak'ta konuşan Özel, Köksal'ın ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirtti ve "Belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık" dedi.

YA KENDİNE BAŞKA İŞ BULACAK, YA DA BAŞKA PARTİ BULACAK"

İmamoğlu ise tehditkar bir şekilde, "Belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam diyen ya kendine başka iş bulacak, ya da başka parti bulacak" dedi.

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BUKET AYDIN'DAN ÇARPICI YORUM

Gelişmeler sonrası Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, katıldığı Haber Global yayınında Özgür Özel ile İmamoğlu için açtı ağzını yumdu gözünü.

"NEREDEYSE DEM PARTİ'NİN AYAĞININ ALTINI YALAYACAKLAR"

Eş başkan gibi hareket eden İmamoğlu ile Özel'in DEM Parti ittifakını kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini ifade eden Aydın şunları kaydetti:

"Bunlar, DEM bunlarla olsun diye resmen yalvaran, DEM Parti'ye yalakalık yapan, neredeyse DEM Parti'nin ayağının altını yalayacak hale gelmişlerdir.

"İMAMOĞLU'NUN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA YALAKALIK MEKANİZMA KURMUŞLAR"

Ben sadece CHP için demiyorum bunu. Ben bunu CHP'ye demeye yakıştıramam zaten. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel.

Ben bu ikisine söylüyorum. Bugün sadece İstanbul'u kazanmak için, Ekrem İmamoğlu'nun menfaatleri doğrultusunda DEM Parti'ye yalakalık yapan bir mekanizma kurmuşlardır.

"BURCU KÖKSAL'IN ARKASINDA DURAMADILAR"

Küçültücü, aşağılayıcı bir vaziyete geldiler. Burcu Köksal ne dediyse doğru söylemiş, CHP'liler arkasında duramıyorsa biz duralım.

Kürt demiyor, DEM'e oy veren demiyor, DEM Partililerle iş yapmayacağım diyor."