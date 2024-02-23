Buket Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü diye Ümit Kocasakal çıldırdı
Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, Haber Global ekranlarında Milli savaş uçağı 'KAAN' gururunu Türkiye'ye yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aydın'ın bu sözleri ise Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ı rahatsız etti.
Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, Haber Global'de 'Mesele' programına konuk oldu.
Aydın, yayın sırasında milli savaş uçağı 'KAAN' gururunu Türkiye'ye yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aydın'ın bu sözleri diğer konuklar arasında yer alan Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ı böyle rahatsız etti.
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