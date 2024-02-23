  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan türkü söyledi! Keyifli anlar kameraya böyle yansıdı

Yargıtay'dan emsal karar! Hukuk mahkemesi: “Alo” demek boşanma sebebi sayıldı! Çok şaşırtıcı

Tansu Çiller'den İBB adayı açıklaması! 'Beni çok heyecanlandırdı'

Müjdeyi Selçuk Bayraktar duyurdu! Art arda gelen müthiş başarılar düşman çatlatıyor

Türk havacılığı altın çağını yaşıyor! ASELFLIR-500 ile hareketli hedefe tam isabet

CHP'de kanalizasyon patladı! Bastır 150 bini al delegeyi

Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!

Rusya’dan Türkiye’ye ürün transferinde talep! Rusya, Türkiye’den çeşitli kimyasal ürünler satın alacak

Çek bir soda iyi gelir! Taklacı Deniz'in Kaan sancısı

Meteoroloji tahmin ediyor! Yarın hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Merak edilen son durum, tahminler
Medya Buket Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü diye Ümit Kocasakal çıldırdı
Medya

Buket Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü diye Ümit Kocasakal çıldırdı

Yeniakit Publisher
2024-02-23 09:03:00 - 2024-02-23 09:27:52

Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, Haber Global ekranlarında Milli savaş uçağı 'KAAN' gururunu Türkiye'ye yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aydın'ın bu sözleri ise Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ı rahatsız etti.

Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, Haber Global'de 'Mesele' programına konuk oldu.

Aydın, yayın sırasında milli savaş uçağı 'KAAN' gururunu Türkiye'ye yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aydın'ın bu sözleri diğer konuklar arasında yer alan Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ı böyle rahatsız etti.

Buket Aydın vurdu, gol oldu! Lezbiyen Ebrar’ın feleği şaşacak! Helal olsun sana
Buket Aydın vurdu, gol oldu! Lezbiyen Ebrar’ın feleği şaşacak! Helal olsun sana

Gündem

Buket Aydın vurdu, gol oldu! Lezbiyen Ebrar’ın feleği şaşacak! Helal olsun sana
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buket Aydın'dan Türkiye gündemini altüst edecek açıklama: O isim Erdoğan'ı arayıp 'Almayın' diye ricada bulundu
Buket Aydın'dan Türkiye gündemini altüst edecek açıklama: O isim Erdoğan'ı arayıp 'Almayın' diye ricada bulundu

Siyaset

Buket Aydın'dan Türkiye gündemini altüst edecek açıklama: O isim Erdoğan'ı arayıp 'Almayın' diye ricada bulundu

Buket Aydın Özgür Demirtaş’a fena çattı! Zırvalayan gözlüklü tipitip…
Buket Aydın Özgür Demirtaş’a fena çattı! Zırvalayan gözlüklü tipitip…

Sosyal Medya

Buket Aydın Özgür Demirtaş’a fena çattı! Zırvalayan gözlüklü tipitip…

Ünlü haber sunucusu Buket Aydın’dan şaşırtan karar! O kanalla anlaştı
Ünlü haber sunucusu Buket Aydın’dan şaşırtan karar! O kanalla anlaştı

Gündem

Ünlü haber sunucusu Buket Aydın’dan şaşırtan karar! O kanalla anlaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bülent

Bu sütü bozuklara ağzınla kuş tutsan yaranamazsin .niye çünkü bunlar türk değil musluman değil Yahudiye fetoye tık yok bunlar İsmet İnönü nün soyu İttihat terakkinin çocukları dir

Alı

Bunlar böyle hazımsızdır daha cok kuduracaklar epeyallerın usakları bu vatana hainliklerı hıc bitmeyecek bu zavallı guruhun bır taraftan da uzerınden cok dusunulmesı gereken acınası bır durum hangi ara bir dere bu topraklarda boyle hain kansız guruh yetıstı yoksa toprakları muzdan kovduklarımızın artıklarımı bunlar kendileri gıtmıs ama geride bıraktıkları batı hayranları düşmanlığa devam edıyor eger gercek vatanseversen bunla gurur duyarsın ama bellıkı bu guruhun vatan sevgisi ile bir alakası yok onun ıcındırkı ulkeyı bolmeye yeminli pkklı larla ısbırlıgı yapmaktan zerre utanmıyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23