0553 313 94 23

Buharkent’te 97. kurtuluş yıldönümü coşkusu

Aydın’ın Buharkent ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşun 97.

03 Eylül 2019 Salı 15:10
Buharkent’te 97. kurtuluş yıldönümü coşkusu

Aydın’ın Buharkent ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıldönümü nedeniyle eşitli etkinlikler düzenlendi.


Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu başta olmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe protokol üyeler, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Muharip gazilerin de katıldığı mehter eşliğindeki kortej yürüyüşü ile başlayan kurtuluş günü etkinlikleri belediye meydanında devam etti. Belediye Meydanında bulunan Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı söylenerek göndere Türk Bayrağı çekildi.


Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Gerektiğinde ülkesini nasıl savunabileceğini, canından vazgeçebileceğini 97 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminde de göstermiştir. Güzel Buharkent’imizin de düşman işgalinden kurtuluşu hepimize kutlu olsun. Milli beraberlik ruhu Ulu Önder Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması ile birlikte vuku bulmuştur. Aziz Türk Milleti hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermemiştir ve canını ve kanını vererek bağımsızlığını savunmuştur. Bugün de bağımsızlığını kararlılıkla sürdürebilmek için içeride ve dışarıdaki hainlerle mücadelesine devam etmektedir. Milli mücadelemiz her an sürmeye de devam edecektir. Aklımıza gelecek her alanda tam bağımsızlık mücadelemiz de her an devam edecektir” dedi.


Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu’da konuşmasında, “Bugün şirin İlçemiz Buharkent’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz. 22 Ağustos 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilen Buharkent, 3 yıl süren acılarla dolu yılların ardından; 03 Eylül 1922 saat 08.00’da Çolak İbrahim Bey komutasındaki akıncı müfrezesi, efeler ve yerli halkla birlikte düşmana hücum ederek çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık göstermişler ve kutsal vatan topraklarının bağımsızlığı için kimi gazi olmuş ve kimi de şehit düşmüşlerdir. Onlara minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Bir daha bu acılı günlerin yaşanmaması için tarihini ve geçmişini iyi bilen ve geçmişinden aldığı güçle geleceğini sağlam temeller üzerine inşaa eden nesiller yetiştirmek kurtuluş savaşındaki şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle Buharkent’imizin 97. kurtuluş yıl dönümünü yürekten kutlar, kıymetli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.


Konuşmaların ardından zeybek ekibi ve mehter takımı gösterileri büyük coşku ile izlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Partili Meclis Üyesi Kazım Yücel: “Kayseri hükümet tarafından cezalandırılıyor mu?”
    1. İYİ Partili Meclis Üyesi Kazım Yücel:..
    2. NATO'dan Baltık Denizi'nde tatbikat
    3. Dosyası ayrılan Jandarma davasında..
    4. Başkan Eroğlu bakkallarla dertleşti
    5. 73 ödüllü “Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara”..
    6. Türkiye Barolar Birliğinden Anıtkabir..
    7. Sokakta sağlık hizmeti
    8. “Minik Eymen ihbarı ağırdan alınmış”
    9. Hindistan’da akaryakıt tesisinde..
    10. Terme Belediyesinden 55 çocuğa sünnet..
    11. Adıyaman, badem zirvesine hazırlanıyor
    12. Saman yüklü tırda yangın
    13. Kastamonu Entegre, 50. kuruluş yılını..
    14. Genel Müdür Yardımcısı Arslan’dan..
    15. Hastaneden suçlu kaçırma operasyonunda..
    16. Karesi’nin atlı zabıtalarına ilgi büyük
    17. 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart..
    18. Başkan Büyükkılıç’dan Acı Görev
    19. MHP’li Meclis Üyelerinden Başkan..
    20. Kayserispor transfer raporu
    21. Türkiye Uzay Ajansı’nın “A Takımı”..
    22. KAYMEK bu yıl, 15 tesiste ve 90..
    23. Kocası tarafından öldüresiye dövülen..
    24. Yol ortasında su içen kediye,..
    25. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    26. Rusya'da savaş uçağı düştü!
    27. 100 araçtan 7'sinde yangın tüpü..
    28. Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen..
    29. İran'dan "2 gün içinde yüzde 20..
    30. AB'den Brexit açıklaması
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar