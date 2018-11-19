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Buhari: Boko Haram'ın Hareket Özgürlüğünü durdurduk

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram ile mücadelede istikrarlı bir ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:42
Buhari: Boko Haram'ın Hareket Özgürlüğünü durdurduk

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram ile mücadelede istikrarlı bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Buhari, başkent Abuja'da düzenlenen "2018 Uluslararası Hava Gücü" seminerinin açılışında konuştu.

Boko Haram ile mücadelede başarı sağladıklarını belirten Buhari, "Artık Boko Haram'ın bir bölgeyi kontrol altına alma kabiliyeti ve hareket özgürlüğünü durdurduk." dedi.

Buhari, ülkenin kuzeydoğusunda patlak veren Boko Haram krizinin ardından bu seminerin zamanlamasının "oldukça yerinde" olduğunu ifade ederek, böylece hava kuvvetlerinin örgütle mücadelede yeni taktikler öğrenebileceğini dile getirdi.

Ülke genelinde devam eden şiddet olaylarının son bulması için çeşitli çalışmalar yapıldığını aktaran Buhari, orduyu güçlendirmek için hükümetin gereken finansmanı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:42
  1. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari
  2. Nijerya Devlet Başkanı Buhari
  3. Başbakan Muhammed Buhari
  4. Nijerya Devlet Başkanı
  5. Başbakan Buhari
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