Bugünkü maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var, maç bugün saat kaçta? 3 Nisan Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Bugün kimin maçı var? sorusu futbolseverler tarafından bir oldukça merak ediliyor. Süper Lig’de 31. haftanın heyecanı söz konusu. Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerken, Fenerbahçe, evinden Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Hem Süper Lig’de hem de 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig dün oynanan karşımaşmaların merakı devam ederken, bir yandan da Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları, maç saatleri, maçlar ne zaman olduğu da internet üzerinden araştırılmakta. Peki Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 3 Nisan Pazar bugünün maç programı…
Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Süper Lig’de 31. hafta maç sonuçlar büyük merak ediliyor. Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 yendi. Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi. GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 2-2 berabere kaldı. İngiltere Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Burnley'i 2-0 mağlup etti. İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla Premier Lig'deki 34. golünü kaydetti. Türk asıllı Alman oyuncu, Mesut Özil'i (33) geride bırakarak Premier Lig tarihinin en golcü Alman futbolcusu oldu. Peki 3 Nisan Pazar hangi maçlar var? İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
13.30 Kocaelispor-Denizlispor TRT Spor
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK beIN Sports 1
13.30 Fiorentina-Empoli S Sport 2
14.30 Heidenheim-Nürnberg Tivibu Spor 4
14.30 Karlsruhe-Düsseldorf Tivibu Spor 5
14.30 Werder Bremen-Sandhausen Tivibu Spor 3
14.30 Standart Liege-St.Gilloise Tivibu Spor
15.00 Athletic Bilbao-Elche Spor Smart
16.00 Balıkesirspor-BB Erzurumspor TRT Spor
16.00 West Ham-Everton S Sport
16.00 Konyaspor-Göztepe beIN Sports 1
16.00 Alanyaspor-Rizespor beIN Sports 2
16.00 Atalanta-Napoli S Sport 2
16.00 Udinese-Cagliari S Sport +
16.30 Augsburg-Wolfsburg Tivibu Spor 3
17.15 Real Betis-Osasuna Spor Smart
18.30 BMG-Mainz Tivibu Spor 3
18.30 Tottenham-Newcastle S Sport
19.00 Sampdoria-Roma S Sport 2
19.30 Granada-Rayo Vallecano Spor Smart 2
19.30 Valencia-Cadiz Spor Smart
19.30 Anderlecht-Charleroi Tivibu Spor 4
20.30 Ankaragücü-Eyüpspor TRT Spor
20.30 Altınordu-Adanaspor TRT Avaz
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş beIN Sports 1
21.45 Juventus-Inter S Sport 2
22.00 Barcelona-Sevilla Spor Smart
1. Lig bugün hangi maçlar var?
20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)
1. Lig yarın kimin maçı var?
13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Nisan Pazar maçlar saat kaçta?
13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)
16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)
20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
TFF 2. Lig Beyaz Grup maçları hangileri?
3 Nisan Pazar:
12.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Kırşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Ahi)
14.00 Uşakspor-Ankara Demirspor (1 Eylül)
14.00 Pendikspor-Eskişehir (Pendik)
14.00 Akhisarspor-Teco Karacabey Belediyespor (Spor Toto Akhisar)
14.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor (Isparta Atatürk)
14.00 Tarsus İdman Yurdu-Kırklarelispor (Tarsus İlçe)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Pazarspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Kırmızı Grup 3 Nisan Pazar maçları hangileri?
14.00 Afjet Afyonspor-Serik Belediyespor (Zafer)
14.00 Adıyaman FK-Kahramanmaraşspor (Adıyaman Atatürk)
14.00 Niğde Anadolu FK-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)
14.00 İnegölspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (İnegöl İlçe)
14.00 1461 Trabzon FK-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Ankaraspor-Çorum FK (Osmanlı)
14.00 Somaspor-Bodrumspor (Soma Atatürk)
14.00 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Diyarbekirspor-Turgutluspor (Diyarbakır)
14.00 Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)
TFF 3. Lig 1. Grup: Yarın hangi maçlar var?
14.00 Arnavutköy Belediyespor-Sancaktepe FK (Bolluca)
14.00 Bergama Belediyespor-Karaman Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
14.00 Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Fatsa İlçe)
14.00 Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK (Polatlı İlçe)
14.00 Formül Erbaaspor-Artvin Hopaspor (Erbaa İlçe)
14.00 Hendekspor-Elazığspor (Hendek Atatürk)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Kahta 02 (Dumlupınar)
14.00 Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor (Minareli Çavuş)
3 Nisan Pazar kimin maçı var?
14.00 Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
2. Grup: 3 Nisan Pazar hangi maçları var?
13.00 Darıca Gençlerbirliği-Siirt İl Özel İdaresi (Darıca İlçe)
14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Şile)
14.00 Bitexen Düzcespor-Bayrampaşa (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Yeşiltepe)
14.00 Çarşambaspor-İskenderunspor (Çarşamba Şehir)
14.00 Yomraspor-52 Orduspor FK (Yomra İlçe)
14.00 68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe (Dağılgan)
14.00 Kuşadasıspor-Kızılcabölükspor (Özer Türk)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Maltepe Hasan Polat)
3 Nisan Pazar kimin maçı var?
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor (Faruk Çelik)
14.00 Modafen-Karşıyaka (Alemdağ)
14.00 Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970 (Edirne 25 Kasım)
14.00 Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)