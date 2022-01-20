Bugünkü maçlar hangileri? 20 Ocak 2022 Perşembe Bugün kimin kaçı var? Maç saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’de dün Karadeniz derbisi vardı. Lider Trabzonspor kendi sahasıda bir puana razı oldu. Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar hangi kanalda? 20 Ocak 2022 Perşembe maç takvimine göre bugün oynanacak maçlar ve maç saatleri…

Bugün hangi maçlar var?

Kar yağışı nedeniyle 22. dakikada tatil edilen Rizespor-Antalyaspor maçı, bugün saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek. İşte bugün oynanacak Süper Lig, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maç saatleri.

17.00 Alanyaspor-Hatayspor beIN Sports

19.00 Sierra Leone-Ekvator Ginesi Bilyoner

19.00 Fildişi Sahili-Cezayir Bilyoner

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa beIN Sports 1

22.00 Mali-Moritanya Bilyoner

22.00 Gambiya-Tunus Bilyoner

21 Ocak Cuma yarın hangi maçlar var?

20.00 Y.Malatyaspor-Beşiktaş beIN Sports 1

20.00 Samsunspor-Kocaelispor beIN MAX 1

23.00 Watford-Norwich City S Sport

23.00 Lyon-St. Etienne beIN Connect, Bilyoner

22 Ocak 2022 Cumartesi maç saat kaçta, hangi kanalda?

13.30 Antalyaspor-Gaziantep FK beIN Sports 2

15.30 Everton-Aston Villa S Sport

16.00 A.Demirspor-F.Karagümrük beIN Sports 2

16.00 Sivasspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

17.00 Genoa-Udinese S Sport, Bilyoner

17.30 Hoffenheim-B.Dortmund beIN Connect, Bilyoner

17.30 B.Leverkusen-Augsburg Bilyoner

18.00 Brentford-Wolverhampton S Sport

18.00 Leeds United-Newcastle S Sport Plus

18.00 M.United-West Ham S Sport

18.15 Villarreal-Mallorca Spor Smart

19.00 Başakşehir-Göztepe beIN Sports 1

20.00 Inter-Venezia S Sport

20.30 Southampton-M.City S Sport

23.00 A.Madrid-Valencia Spor Smart

23 Ocak 2022 Pazar hangi maçlar var, maç saat kaçta?

13.30 Kasımpaşa-Kayserispor beIN Sports 2

13.30 Hatayspor-Ç.Rizespor beIN Sports 2

16.00 Giresunspor-Alanyaspor beIN Sports 3

16.00 Altay-Konyaspor beIN Sports 2

17.00 Arsenal-Burnley S Sport Plus

17.00 Leicester-Brighton S Sport Plus

17.00 Crystal Palace-Liverpool S Sport 1

17.30 Leipzig-Wolfsburg Bilyoner

18.15 Real Madrid-Elche Spor Smart

19.00 Galatasaray-Trabzonspor beIN Sports 1

19.30 H. Berlin-Bayern Münih Bilyoner

19.30 Chelsea-Tottenham S Sport

22.45 Milan-Juventus S Sport 2

22.45 PSG-Reims Bilyoner

23.00 Alaves-Barcelona Spor Smart

23.30 Porto-Famalicao S Sport Plus, Bilyoner