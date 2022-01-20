Bugünkü maçlar hangileri? 20 Ocak 2022 Perşembe Bugün kimin kaçı var? Maç saat kaçta hangi kanalda?
Bugün hangi takımın maçı var? Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay'ı ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor sahasında, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldırken, Rizespor-Antalyaspor maçı ise yoğun kar yağışı sebebiyle durdu. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? İşte Süper Lig 22. hafta bugün oynanacak maçlar, maç saatleri ile canlı futbol maç programı detayları.
Süper Lig’de dün Karadeniz derbisi vardı. Lider Trabzonspor kendi sahasıda bir puana razı oldu. Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar hangi kanalda? 20 Ocak 2022 Perşembe maç takvimine göre bugün oynanacak maçlar ve maç saatleri…
Bugün hangi maçlar var?
Kar yağışı nedeniyle 22. dakikada tatil edilen Rizespor-Antalyaspor maçı, bugün saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek. İşte bugün oynanacak Süper Lig, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maç saatleri.
17.00 Alanyaspor-Hatayspor beIN Sports
19.00 Sierra Leone-Ekvator Ginesi Bilyoner
19.00 Fildişi Sahili-Cezayir Bilyoner
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa beIN Sports 1
22.00 Mali-Moritanya Bilyoner
22.00 Gambiya-Tunus Bilyoner
21 Ocak Cuma yarın hangi maçlar var?
20.00 Y.Malatyaspor-Beşiktaş beIN Sports 1
20.00 Samsunspor-Kocaelispor beIN MAX 1
23.00 Watford-Norwich City S Sport
23.00 Lyon-St. Etienne beIN Connect, Bilyoner
22 Ocak 2022 Cumartesi maç saat kaçta, hangi kanalda?
13.30 Antalyaspor-Gaziantep FK beIN Sports 2
15.30 Everton-Aston Villa S Sport
16.00 A.Demirspor-F.Karagümrük beIN Sports 2
16.00 Sivasspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
17.00 Genoa-Udinese S Sport, Bilyoner
17.30 Hoffenheim-B.Dortmund beIN Connect, Bilyoner
17.30 B.Leverkusen-Augsburg Bilyoner
18.00 Brentford-Wolverhampton S Sport
18.00 Leeds United-Newcastle S Sport Plus
18.00 M.United-West Ham S Sport
18.15 Villarreal-Mallorca Spor Smart
19.00 Başakşehir-Göztepe beIN Sports 1
20.00 Inter-Venezia S Sport
20.30 Southampton-M.City S Sport
23.00 A.Madrid-Valencia Spor Smart
23 Ocak 2022 Pazar hangi maçlar var, maç saat kaçta?
13.30 Kasımpaşa-Kayserispor beIN Sports 2
13.30 Hatayspor-Ç.Rizespor beIN Sports 2
16.00 Giresunspor-Alanyaspor beIN Sports 3
16.00 Altay-Konyaspor beIN Sports 2
17.00 Arsenal-Burnley S Sport Plus
17.00 Leicester-Brighton S Sport Plus
17.00 Crystal Palace-Liverpool S Sport 1
17.30 Leipzig-Wolfsburg Bilyoner
18.15 Real Madrid-Elche Spor Smart
19.00 Galatasaray-Trabzonspor beIN Sports 1
19.30 H. Berlin-Bayern Münih Bilyoner
19.30 Chelsea-Tottenham S Sport
22.45 Milan-Juventus S Sport 2
22.45 PSG-Reims Bilyoner
23.00 Alaves-Barcelona Spor Smart
23.30 Porto-Famalicao S Sport Plus, Bilyoner