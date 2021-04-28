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Teknoloji Bugüne kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD askerlerine verilecek
Teknoloji

Bugüne kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD askerlerine verilecek

ABD ordusu için hazırlanan gece görüş gözlükleri ABD vatandaşlarının büyük ilgisini çekti. Askerlerin karanlıkta görmesini sağlayan gözlük, harita ve telsiz bilgilerine de ulaşma imkanı sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 13:54:00 -

Silahlanmaya ayırdığı rekor bütçe ile liderliği kimseye kaptırmayan ABD'nin yeni silahı görücüye çıktı. ABD ordusunda görev alan askerler için geliştirilen gece görüş gözlüğüne ait görüntüler ilk defa yayınlandı.

Harita ve telsiz bilgilerine de ulaşılıyor

Gözlük askerlerin karanlıkta görmelerini sağlamanın dışında harita ve telsiz bilgilerine de ulaşma imkanı sunuyor. 'ENVG-B' adı verilen gelişmiş gece görüş gözlüğünün ABD ordusu için L3Harris Technologies şirketi tarafından geliştirildiği açıklandı.

En gelişmiş gece görüş gözlüğü

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"ENVG-B, bir askerin sıfır ve düşük ışık koşullarında görmesini ve manevra yapmasını sağlayan ABD Ordusu için şimdiye kadar geliştirilen en gelişmiş gece görüş gözlüğüdür."

 

Sosyal medyada gündem yarattı

Popüler video oyunu Halo'ya benzetilen gözlük kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu. Zira ENVG-B'de görülen görüntüler, Halo 3'ün Görsel Zeka Sistemi Keşif (VISR) özelliğine bir hayli benziyor.

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