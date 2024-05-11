Bugüne dikkat: Cep telefonlarını, interneti etkileyecek! Jeomanyetik fırtına alarmı!

Dünya’nın 19 yıl aradan sonra ilk kez Güneş’teki çok şiddetli patlamalara hedef olduğu, “jeomanyetik fırtına” diye tanımlanan bu patlamaların birçok zarara neden olabileceği açıklandı.

Çarşamba gününden bu yana etkili olan, hafta sonunu da kapsayacağı bildirilen jeomanyetik fırtına konusunda ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bir uyarı yayımladı. Bu tür bir uyarının, Dünya’nın yarım yüzyıl içinde en yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı 2005’ten bu yana ilk kez yayımlandığı vurgulandı.

Bugün de zirveye çıkması beklenen Güneş’teki patlamaların ve koronal kütle püskürmelerinin (CME) yakından izlendiği dile getirildi. Jeomanyetik fırtınaların cep telefonu ağlarına, GPS (küresel konumlama sistemi - navigasyon) uydularına, internete, elektrik hatlarına zarar verebileceği, radyo sinyallerini bozabileceği bildirildi. Bu hasarların dünya çapında meydana gelebileceği belirtildi. Yarın da daha düşük düzeyde sürmesi beklenen patlamalar, uzay araçlarında da yön bulma sorunlarına neden olabiliyor.