  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bugüne dikkat: Cep telefonlarını, interneti etkileyecek! Jeomanyetik fırtına alarmı!
Gündem

Bugüne dikkat: Cep telefonlarını, interneti etkileyecek! Jeomanyetik fırtına alarmı!

Yeniakit Publisher
2024-05-11 08:43:00 -
Bugüne dikkat: Cep telefonlarını, interneti etkileyecek! Jeomanyetik fırtına alarmı!

Çarşamba gününden itibaren Güneş’te patlamalar olduğu, bu şiddetli jeomanyetik fırtınanın cep telefonu ağlarına, internete, GPS uydularına ve elektrik hatlarına zarar verebileceği bildirildi.

Dünya’nın 19 yıl aradan sonra ilk kez Güneş’teki çok şiddetli patlamalara hedef olduğu, “jeomanyetik fırtına” diye tanımlanan bu patlamaların birçok zarara neden olabileceği açıklandı.

 Çarşamba gününden bu yana etkili olan, hafta sonunu da kapsayacağı bildirilen jeomanyetik fırtına konusunda ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bir uyarı yayımladı. Bu tür bir uyarının, Dünya’nın yarım yüzyıl içinde en yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı 2005’ten bu yana ilk kez yayımlandığı vurgulandı.

Bugün de zirveye çıkması beklenen Güneş’teki patlamaların ve koronal kütle püskürmelerinin (CME) yakından izlendiği dile getirildi. Jeomanyetik fırtınaların cep telefonu ağlarına, GPS (küresel konumlama sistemi - navigasyon) uydularına, internete, elektrik hatlarına zarar verebileceği, radyo sinyallerini bozabileceği bildirildi. Bu hasarların dünya çapında meydana gelebileceği belirtildi. Yarın da daha düşük düzeyde sürmesi beklenen patlamalar, uzay araçlarında da yön bulma sorunlarına neden olabiliyor.

O yerli cep telefonu markası adeta silindi! Peş peşe açıklamalar: Tamamen durdu
O yerli cep telefonu markası adeta silindi! Peş peşe açıklamalar: Tamamen durdu

Ekonomi

O yerli cep telefonu markası adeta silindi! Peş peşe açıklamalar: Tamamen durdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Telefon uyarısı! Bilim insanları açıkladı: 'Çocuklara 13 yaşına kadar cep telefonu vermeyin'
Telefon uyarısı! Bilim insanları açıkladı: 'Çocuklara 13 yaşına kadar cep telefonu vermeyin'

Kadın - Aile

Telefon uyarısı! Bilim insanları açıkladı: 'Çocuklara 13 yaşına kadar cep telefonu vermeyin'

Kriz dünyayı kasıp kavuruyor! Cep telefonu devi çöktü
Kriz dünyayı kasıp kavuruyor! Cep telefonu devi çöktü

Ekonomi

Kriz dünyayı kasıp kavuruyor! Cep telefonu devi çöktü

Uzmanlardan anne ve babalara cep telefonu uyarısı
Uzmanlardan anne ve babalara cep telefonu uyarısı

Sağlık

Uzmanlardan anne ve babalara cep telefonu uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23