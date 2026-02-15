  • İSTANBUL
Bugün sınav var mı? 15 Şubat Pazar hangi sınav var?
Eğitim

Bugün sınav var mı? 15 Şubat Pazar hangi sınav var?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz
Bugün sınav var mı? 15 Şubat Pazar hangi sınav var?

Pazar günü plan yapacak olanlar bugün bir sınav olup olmadığını araştırıyor. Bugün sınav var mı, 15 Şubat Pazar günü hangi sınav uygulanıyor?

Pazar günü için plan yapmak isteyenler “Bugün sınav olup olmadığını” merak ediyor. Özellikle hafta sonu yapılan merkezi sınavlara katılacak adaylar, bugün herhangi bir sınav olup olmadığını, sınav saatleri ve giriş belgeleriyle ilgili detayları araştırıyor. İşte, detaylar…

 

15 Şubat Pazar günü sınav var mı?

15 Şubat 2026 Pazar günü için ÖSYM ve MEB takviminde uygulanacağı belirtilen bir sınav bilgisi yer almıyor.

 

14 Şubat sınav var mıydı?

Hafta sonu sınav programında 14 Şubat 2026 tarihinde ÖSYM tarafından e-YDS 2026/2 (İngilizce) sınavı gerçekleştirildi. Bu sınava katılan adayların bina ve salon atamaları tamamlanmış, adaylar sınav giriş belgelerine 12 Şubat 2026 saat 10.00’dan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilmişti.

 

ÖSYM tarafından yapılan uyarıda, sınav günü adayların saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtilmiş, adayların sınav saatinden önce belirtilen binada hazır bulunmaları gerektiği hatırlatılmıştı.

