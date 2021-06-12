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Yaşam Bugün semt pazarları kuruluyor mu? Hafta sonu pazarlar açılıyor mu?
Yaşam

Bugün semt pazarları kuruluyor mu? Hafta sonu pazarlar açılıyor mu?

Cumartesi günü pazarlar kuruluyor mu? Koronoavirüs salgını sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanıyor. Bu sebeple hafta sonları hangi yasakların uygulandığı sık sık araştırılıyor. Peki, cumartesi günleri pazarlar kuruluyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 02:27:00 -
Bugün semt pazarları kuruluyor mu? Hafta sonu pazarlar açılıyor mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle bir yılı aşkın süredir ülkemizde önemli tedbirler uygulanıyor. Vakalarda artış gözlendiğinde tedbirler sıkılaştırılıyor, vakalar düşüşe geçince ise kademeli normalleşme yaşanıyor. Son olarak 31 Mayıs 2021’de kabine toplantısı gerçekleşti ve kademeli normalleşme dönemi başlatıldı. Bu sebeple bazı yasaklar revize edildi. Peki, bugün pazarlar kurulur mu?

Bugün semt pazarları kuruluyor mu? Hafta sonu pazarlar açılıyor mu?

Semt pazarları haftanın altı günü, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun olarak kurulacak. Semt pazarları haftanın altı günü 07.00-20.00 saatleri arasında kurulu olabilecek. Pazar günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle semt pazarları kurulmuyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları ne zaman kalkacak?
Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları ne zaman kalkacak?

Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları ne zaman kalkacak?
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