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Oruç Bugün ramazanın kaçıncı günü? 12 Nisan Salı ramazanın kaçıncı günü?
Oruç

Bugün ramazanın kaçıncı günü? 12 Nisan Salı ramazanın kaçıncı günü?

Ramazan ayının kaçıncı günündeyiz? Yeni günle birlikte pek çok kişi ramazan ayının kaçıncı gününde olduğumuzu araştırıyor. Peki, bugün ramazan ayının kaçıncı günü

Yeniakit Publisher
2022-04-12 11:02:00 -
Bugün ramazanın kaçıncı günü? 12 Nisan Salı ramazanın kaçıncı günü?

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan’da başladı. Neredeyse her gün pek çok kişi ‘Ramazan ayının kaçıncı günündeyiz?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün ramazanın kaçındayız?

Bugün ramazanın kaçıncı günü? 12 Nisan Salı ramazanın kaçıncı günü?

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Pek çok kişi bugün ramazan ayının kaçıncı gününün idrak edileceğini araştırıyor. 12 Nisan Salı günü ramazan ayının 11.günü idrak ediliyor. Pek çok kişi ise kadir gecesine kaç gün kaldığını araştırıyor. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba gecesi idrak edilecek.

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

Kurban bayramı ne zaman?

Ramazan ayında merak edilen bir diğer konu ise ‘Kurban bayramı ne zaman 2022?’ sorusu oluyor. 8 Temmuz 2022'de kurban bayramı arifesi idrak edilecek.

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

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