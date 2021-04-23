Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Artan vakalar sebebiyle ülkemizde kısmi kapanma dönemi başladı. Bu sebeple 23 Nisan Cuma günü de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı?

Bugün pide satışı var mı? Fırınlar kaça kadar açık?

Koronavirüs salgını sebebiyle 22 Nisan Perşembe 19.00 ile 26 Nisan Pazartesi saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar fırınların açık olup olmadığını merak ediyor. Market, fırın, kasap, kuruyemişçi, tatlıcı gibi işletmeler kısıtlama günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde açık. Bu saatler arasında vatandaşlar evlerine en yakın dükkandan alışverişlerini yapabilir. Hafta içi ise iftardan bir saat önce pide satışı sona eriyor.