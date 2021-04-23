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Yaşam Bugün pide satışı var mı? Fırınlar kaça kadar açık?
Yaşam

Bugün pide satışı var mı? Fırınlar kaça kadar açık?

Bugün fırınlar kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde kısmi kapanma dönemi başladı. 23 Nisan sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı Perşembe akşamı başladı. Vatandaşlar Cuma günü fırınların kaçta açılıp kaçta kapanacağını, pide satışının olup olmadığını araştırıyor. Peki, ramazan pidesi satışı bugün var mı? Saat kaça kadar pide alınabilir?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 09:56:00 -
Bugün pide satışı var mı? Fırınlar kaça kadar açık?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Artan vakalar sebebiyle ülkemizde kısmi kapanma dönemi başladı. Bu sebeple 23 Nisan Cuma günü de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı?

Bugün pide satışı var mı? Fırınlar kaça kadar açık?

Koronavirüs salgını sebebiyle 22 Nisan Perşembe 19.00 ile 26 Nisan Pazartesi saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar fırınların açık olup olmadığını merak ediyor. Market, fırın, kasap, kuruyemişçi, tatlıcı gibi işletmeler kısıtlama günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde açık. Bu saatler arasında vatandaşlar evlerine en yakın dükkandan alışverişlerini yapabilir. Hafta içi ise iftardan bir saat önce pide satışı sona eriyor.

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