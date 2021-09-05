Bugün otobüsler bedava mı? Ankara'da yarın otobüsler ücretsiz mi?
Metro bugün ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi günü tüm yurtta yüz yüze eğitim başlayacak. Okulların açılmasıyla pek çok kişi toplu taşımada indirim uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, otobüsler ücretsiz mi? Metrolar kaça kadar bedava?
Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü online eğitimle geçti. Alınan tedbirler ve aşılamada gelinen noktayla birlikte yüz yüze eğitime başlanmasına karar verildi. Okulların açılacak olmasıyla birlikte milyonlarca kişi bulundukları şehirlerde toplu ulaşıma ilişkin bir kararın alınıp alınmadığını araştırmaya başladı.
Bugün otobüsler bedava mı? Ankara'da yarın otobüsler ücretsiz mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında otobüs, metro, tramvay ve metrobüsler ücretsiz olarak hizmet verecek.
Ankara'da ise ücretsiz ulaşıma yönelik bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama gelmesi durumunda haberlerimizde yer vereceğiz.