Bugün öldürülen terörist sayısı 6 oldu
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Pençe-Kilit operasyonu bölgelerinde toplam 6 terörist öldürüldü.
MSB'den yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.
2 terörist daha öldürülmüştü
MSB'den yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.