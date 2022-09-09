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Gündem Bugün öldürülen terörist sayısı 6 oldu
Gündem

Bugün öldürülen terörist sayısı 6 oldu

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Pençe-Kilit operasyonu bölgelerinde toplam 6 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 17:23:00 -
Bugün öldürülen terörist sayısı 6 oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.

2 terörist daha öldürülmüştü

MSB'den yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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