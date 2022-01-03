Bugün okullar tatil mi? Erzincan'da okullar tatil mi? Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini arttırdı. Kent merkezine yağan lapa lapa kar şehri beyaza bürüdü. Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışının etkisi altına girdi. Erzincan'da yüksek kesimler haricinde uzun zamandır kent merkezine yağmayan kar iki gündür etkisini artırarak devam ediyor. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı. Kara kışın yaşandığı yüksek rakımlı Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde araçlar zincir takarak ilerlerken zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Karayolları ekipleri de güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması aralıklı olarak yapıyor. Kar ve tipiden dolayı Erzincan genelinde kapanan 86 köy yolunun ise ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Erzincan’da okullar tatil mi?

Erzincan merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ekmekli köyünde ise kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kardan dolayı kayan araçlarını çıkarmak isteyen vatandaşlar büyük çaba harcadı. Araçlarını bulundukları yerden çıkaran vatandaşlar daha sonra buz tutan köy yolunda kayarak karın tadını çıkardı. Erzincan'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Erzincan'da olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanların da aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde de eğitime kar engeli geldi. Çamoluk'ta da eğitime bir gün ara verildi. Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.