Bugün ne yapalım? Limonun en değerli kullanımı parfüm! 2 - 3 dakika bile sürmüyor

Limon ve tuz, doğal ve etkili temizlik malzemeleridir. Limon, antibakteriyel özelliklere sahiptir. Tuz ise havadaki nemi çeker ve toksinleri giderir. Limon ve tuz, her ikisi de doğal antiseptik ve dezenfektan özelliklere sahiptir. Limon, içeriğindeki C vitamini ve limonen sayesinde havayı temizler ve ferahlatır. Tuz ise havadaki toksinleri ve zararlı bakterileri yok eder. Bu nedenle, limonun içine tuz döküp odada bekletmek, evinizin havasını temizleyecektir:

Limon ve tuzun faydaları:

Odadaki havayı temizler ve ferahlatır. Limonun keskin kokusu, havadaki kötü kokuları gidermeye yardımcı olur. Tuz ise havadaki nemi çekerek daha kuru ve ferah bir ortam yaratır.

Stresi azaltır ve rahatlatır. Limon kokusu, stresi azaltmaya ve sakinleşmeye yardımcı olur. Tuz ise vücudu rahatlatarak stresi azaltır.

Uykuya yardımcı olur. Limon kokusu, uykuya dalmayı kolaylaştırır ve daha kaliteli bir uyku çekmenizi sağlar. Tuz ise uyku kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Solunum yollarını rahatlatır. Limon, içeriğindeki C vitamini sayesinde solunum yollarını güçlendirir ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Tuz ise solunum yollarındaki tıkanıklıkları gidererek rahatlatır.

Limonun içine tuz döküp odada bekletmek için, öncelikle bir limonu ortadan ikiye kesin, ardından, limonun içine bolca kaya tuzu serpin. Limonu, odanın havadar bir yerine koyun. Limon, içindeki tuz ile birlikte yaklaşık 1 hafta boyunca etkisini sürdürecektir.

Bonus tarif:

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Bunun için aktardan biberiye yağı ve limon yağı temin etmeniz yeterli.

Malzemeler

6 damla limon yağı ya da limon suyu

4 damla biberiye yağı

Yarım çay kaşığı karbonat

Yarım litre su

Püskürtmeli bir şişe

Yapılışı

Püskürtmeli şişenin içine yarım litre su koyun. Bunun içine belirtilen ölçülerde karbonat, biberiye yağı ve limon yağı koyun. Şişeyi güzelce çalkaladıktan sonra ev yapımı oda spreyi kullanıma hazır. Bu formülü hazırlarken evde limon suyu varsa, limon yağı almak yerine onu da kullanabilirsiniz.