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Kadın - Aile 'Bugün ne pişirsem' diyenlere- Alman çöreği tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

'Bugün ne pişirsem' diyenlere- Alman çöreği tarifi nasıl yapılır?

İçi Lezzet Dolu: Berliner (Alman Çöreği) Tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-20 10:53:00 - 2022-01-20 10:57:50
'Bugün ne pişirsem' diyenlere- Alman çöreği tarifi nasıl yapılır?

Alman Çöreği Tarifi 

Malzemeler

  • 1 çay bardağı sıcak su
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 paket instant maya
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 4-5 su bardağı un
  • 2 yumurta
  • 3 yemek kaşığı toz şeker

Kreması için;

  • 3 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 2 tepeleme yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 2 paket vanilya
  • 1 paket toz krem şanti

Alman çöreği tarifi nasıl yapılır?

Yoğurma kabı içerine 4 su bardağı un, maya ve vanilya koyulup karıştırılır. Unlu karışımın ortası havuz şeklinde açılıp toz şeker, süt, sıvı yağ, sıcak su ve yumurtalar eklenip yoğurulur. Gerekli görülürse un ilave edilir. Ele yapışmayan bir hamur elde edilecek. Hazırlanan hamurun üzeri örtülür ve sıcak bir ortamda yarım saat dinlendirilir. Mayalanan hamura yuvarlak sekil verilip tepsiye dizilir. Tepside 15 dk mayalandırılır. Önceden ısıtılan fırında 180 derecede üzeri kızarana dek pişirilir.

Kreması için;
Sut, toz şeker, un ve nişasta tencereye koyulup karıştırılır. Kıvama gelince oda ısısında soğuması için bekletilir. Soğuduktan sonra içine 2 paket vanilya ve toz krem şanti eklenir. Mikserde 2-3 dk çırpılır. Pişen çörekler ortadan ikiye bölünüp ve arasına krema sürülür ve üzeri kapatılır. Daha sonrada hepsinin üstüne pudra şekeri dökülür.

 

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