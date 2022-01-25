Bugün metrobüsler çalışıyor mu? Metrobüsler çalışıyor mu saat kaça kadar 25 Ocak Salı

Metrobüs seferleri devam ediyor mu 25 Ocak | İstanbul ulaşımı için metrobüs önemli hatlardan biri. Kar yağışı sebebiyle 24 Ocak Pazartesi günü metrobüs seferlerinde de önemli aksamalar yaşandı. Mesai bitimi saati yaklaşırken pek çok kişi “Bugün metrobüsler çalışıyor mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, metrobüs seferleri nereye kadar yapılıyor?