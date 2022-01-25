Bugün metrobüsler çalışıyor mu? Metrobüsler çalışıyor mu saat kaça kadar 25 Ocak Salı
Metrobüs seferleri devam ediyor mu 25 Ocak | İstanbul ulaşımı için metrobüs önemli hatlardan biri. Kar yağışı sebebiyle 24 Ocak Pazartesi günü metrobüs seferlerinde de önemli aksamalar yaşandı. Mesai bitimi saati yaklaşırken pek çok kişi “Bugün metrobüsler çalışıyor mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, metrobüs seferleri nereye kadar yapılıyor?
İstanbul yoğun kar yağışı sebebiyle zor saatler yaşadı, bazı bölgelerde de sorunlar devam ediyor. Ulaşımın saatlerce aksadığı mega kentte bugün metrobüs seferlerinin yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.
Bugün metrobüsler çalışıyor mu? Metrobüsler çalışıyor mu saat kaça kadar 25 Ocak Salı
24 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da yoğun bir yağış yaşandı. Yağışın etkisiyle toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. Metrobüs seferleri yapılsa da yolcular araçlara binmekte zorlandı, duraklarda adeta izdiham yaşandı. Vatandaşlar bugün metrobüsün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Metrobüsler 25 Ocak Salı günü seferlerini sürdürüyor.