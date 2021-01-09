Market çalışma saatleri hafta sonu | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı bulunuyor. 8 Ocak Cuma akşamı 21.00’de başlayan yasak 11 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Peki, sokağa çıkma yasağında marketler açık oluyor mu?

Bugün marketler kaçta açılacak? | Kimler markete gidebilir?

Market, bakkal, manav, kasap, balıkçı ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Bilindiği gibi hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamaları bulunuyor. 65 yaş üstü sabah 10.00 ile 13.00 arasında, 20 yaş altı 13.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabiliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının hafta sonu temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkması yasak. Bu sebeple 65 yaş üstü vatandaşlar Vefa Sosyal Destek Birimleri’ni 112, 155 ve 156 nolu telefonlardan arayabilir.