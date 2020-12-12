Saat kaça kadar marketler açık? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde kısıtlamalar devam ediyor. Cuma akşamı başlayan kısıtlama pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek. Vatandaşlar hafta sonu markete, bakkala, fırına gitmenin yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, marketler açık mı?

Bugün marketler açık mı? | Markete gitmek yasak mı?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da çevrimiçi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.