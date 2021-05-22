Bugün maç var mı? Bugün play-off maçı var mı?
Bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig’e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği play-off turu tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler bugün play-off turunda maç olup olmadığını merak ediyor. Peki, TFF 1. Lig’de bugün maç var mı?
Play-off maçı var mı? TFF 1. Lig play-off yarı final 2. Karşılaşmaları bugün oynanacak. Peki, 1.Lig play off maçları saat kaçta?
Bugün maç var mı? Bugün play-off maçı var mı?
Bugün saat 18.00’de İstanbulspor ile Altay, saat 21.00’de ise Yılport Samsunspor-Altınordu maçları oynanacak. İlk maçta Altay, İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Altınordu ibe Samsunspor'U 1-0'lık skorla mağlup etti.