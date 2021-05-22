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Spor Bugün maç var mı? Bugün play-off maçı var mı?
Spor

Bugün maç var mı? Bugün play-off maçı var mı?

Bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig’e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği play-off turu tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler bugün play-off turunda maç olup olmadığını merak ediyor. Peki, TFF 1. Lig’de bugün maç var mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 13:56:00 -
Bugün maç var mı? Bugün play-off maçı var mı?

Play-off maçı var mı? TFF 1. Lig play-off yarı final 2. Karşılaşmaları bugün oynanacak. Peki, 1.Lig play off maçları saat kaçta?

Bugün maç var mı? Bugün play-off maçı var mı?

Bugün saat 18.00’de  İstanbulspor ile Altay, saat 21.00’de ise Yılport Samsunspor-Altınordu maçları oynanacak. İlk maçta Altay, İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Altınordu ibe Samsunspor'U 1-0'lık skorla mağlup etti.

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