Bugün maç saat kaçta? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 4 şubat 2022 maçlar hangi kanalda?

Televizyonda bugün hangi maçlar var? Canlı maçlar ne zaman saat kaçta? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap niteliğindeki bu haber ile La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, 2022 Dünya Kupası maçlar ve Süper Lig maçları anlık olarak takip edilmekte. . Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var? İşte 4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar

Süper Lig bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

11:45 Adelaide United - Sydney FCAvustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV

16:30 Al Wahda - Al Urooba BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

19:00 Al Ittihad - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

220:00 Slaven Belupo - Sibenik Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

20:00Termalica - Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

20:30 Heidenheim - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

20:30 Nürnberg - Ingolstadt Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

21:1 5Alianza Atl. - Ayacucho Peru Primera-Apertura Bilyoner TV

22:00 NAC Breda - RodaHollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Dordrecht - Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 FC Emmen - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Volendam - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Ajax - Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Jong PSV - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Maastricht - VVV VenloHollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 SC Telstar - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Lierse - Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

22:30 Hertha Berlin - Bochum Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:30 KGHM Zaglebie - Legia Varşova Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

22:45 Charleroi - SeraingBelçika Pro League Bilyoner TV

22:45 Arbroath - Kilmarnock İskoçya Championship Bilyoner TV

22:45 Birmingham - Sheffield Utdİngiltere Championship Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

23:00 Marsilya - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00 Getafe - Levante İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00 Burgos - Alcorcon İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00 Almeria - Ibiza İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00 Manchester Utd - Middlesbrough İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

23:30 Cajamarca - GrauPeru Primera-AperturaBilyoner TV.