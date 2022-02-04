Bugün maç saat kaçta? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 4 şubat 2022 maçlar hangi kanalda?
Bugün maç var mı, bugün hangi maçlar var? soruları futbolseverler tarafından merak edilenler arasında yerini almakta. Süper Lig’e verilen aranın ardından maçlar ne zaman? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 24. hafta maçları saat kaçta? soruları yine futbolseverler tarafından bir hayli merak edilmekte. Süper Lig maçları başta olmak üzere La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Dünya Kupası Eleme maçları da yine taraftarın ilgi alanında Peki hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda?
Televizyonda bugün hangi maçlar var? Canlı maçlar ne zaman saat kaçta? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap niteliğindeki bu haber ile La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, 2022 Dünya Kupası maçlar ve Süper Lig maçları anlık olarak takip edilmekte. . Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var? İşte 4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar
Süper Lig bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
11:45 Adelaide United - Sydney FCAvustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV
16:30 Al Wahda - Al Urooba BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
19:00 Al Ittihad - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
220:00 Slaven Belupo - Sibenik Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
20:00Termalica - Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
20:30 Heidenheim - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
20:30 Nürnberg - Ingolstadt Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
21:1 5Alianza Atl. - Ayacucho Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
22:00 NAC Breda - RodaHollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 Dordrecht - Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 FC Emmen - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 Volendam - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 Ajax - Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 Jong PSV - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 Maastricht - VVV VenloHollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 SC Telstar - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 Lierse - Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
22:30 Hertha Berlin - Bochum Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
22:30 KGHM Zaglebie - Legia Varşova Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
22:45 Charleroi - SeraingBelçika Pro League Bilyoner TV
22:45 Arbroath - Kilmarnock İskoçya Championship Bilyoner TV
22:45 Birmingham - Sheffield Utdİngiltere Championship Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
23:00 Marsilya - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00 Getafe - Levante İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00 Burgos - Alcorcon İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00 Almeria - Ibiza İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00 Manchester Utd - Middlesbrough İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
23:30 Cajamarca - GrauPeru Primera-AperturaBilyoner TV.