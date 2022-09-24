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Spor Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi’nde 5.hafta maçları 24 Eylül Cumartesi akşamı tamamlanacak. Futbolseverler ise bu sebeple ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 12:02:00 -
Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Pek çok kişi bu akşam hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin hangi takımların maçı var?

Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

A Ligi 2.Grup

21.45 Çekya-Portekiz     S Sport

21.45 İspanya-İsviçre     S Sport, CBC Sport

B Ligi 1.Grup     

16.00 Ermenistan-Ukrayna         S Sport

21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti          S Sport, CBC Sport

B Ligi 4.Grup

19.00 Slovenya-NorveçS Sport

21.45 Sırbistan-İsveç     

C Ligi 2.Grup

19.00 Kuzey İrlanda-Kosova       S Sport

21.45 Güney Kıbrıs-Yunanistan

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