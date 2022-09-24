Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi’nde 5.hafta maçları 24 Eylül Cumartesi akşamı tamamlanacak. Futbolseverler ise bu sebeple ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Pek çok kişi bu akşam hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin hangi takımların maçı var?
Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
A Ligi 2.Grup
21.45 Çekya-Portekiz S Sport
21.45 İspanya-İsviçre S Sport, CBC Sport
B Ligi 1.Grup
16.00 Ermenistan-Ukrayna S Sport
21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti S Sport, CBC Sport
B Ligi 4.Grup
19.00 Slovenya-NorveçS Sport
21.45 Sırbistan-İsveç
C Ligi 2.Grup
19.00 Kuzey İrlanda-Kosova S Sport
21.45 Güney Kıbrıs-Yunanistan