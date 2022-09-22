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Spor Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

22 Eylül Perşembe akşamı UEFA Uluslar Ligi’nde müsabakalar oynanacak. Futbolseverler ise hangi maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını, söz konusu maçların ülkemizde yayıncı kuruluş tarafından naklen yayımlanıp yayımlanmayacağını merak ediyor. Peki, bugün hangi ülkelerin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-09-22 09:25:00 -
Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

Profesyonel liglere milli takım arası verildi. Futbolseverler ise bu akşam Uluslar Ligi’nde hangi maçların naklen yayımlanıp yayımlanmayacağını araştırıyor. Peki, milli maçları hangi kanal veriyor?

Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

A Ligi 1.Grup

21.45 Hırvatistan-Danimarka      S Sport

21.45 Fransa-Avusturya               S Sport

A Ligi 4.Grup

21.45 Belçika-Galler        S Sport

21.45 Polonya-Hollanda               S Sport

C Ligi 1.Grup

21.45 Litvanya-Faroe Adaları      S Sport

21.45 Türkiye-Litvanya  TRT 1

C Ligi 3.Grup

17.00 Kazakistan-Beyaz Rusya   S Sport

21.45 Slovakya-Azerbaycan        CBC Sport

D Ligi 1.Grup

19.00 Letonya-Moldova               TV 8,5

21.45 Lihtenştayn-Andorra        

 

Milli maç saat kaçta hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg CANLI İZLE
Milli maç saat kaçta hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg CANLI İZLE

Spor

Milli maç saat kaçta hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg CANLI İZLE

              

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