Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
22 Eylül Perşembe akşamı UEFA Uluslar Ligi’nde müsabakalar oynanacak. Futbolseverler ise hangi maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını, söz konusu maçların ülkemizde yayıncı kuruluş tarafından naklen yayımlanıp yayımlanmayacağını merak ediyor. Peki, bugün hangi ülkelerin maçı var?
Profesyonel liglere milli takım arası verildi. Futbolseverler ise bu akşam Uluslar Ligi’nde hangi maçların naklen yayımlanıp yayımlanmayacağını araştırıyor. Peki, milli maçları hangi kanal veriyor?
Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
A Ligi 1.Grup
21.45 Hırvatistan-Danimarka S Sport
21.45 Fransa-Avusturya S Sport
A Ligi 4.Grup
21.45 Belçika-Galler S Sport
21.45 Polonya-Hollanda S Sport
C Ligi 1.Grup
21.45 Litvanya-Faroe Adaları S Sport
21.45 Türkiye-Litvanya TRT 1
C Ligi 3.Grup
17.00 Kazakistan-Beyaz Rusya S Sport
21.45 Slovakya-Azerbaycan CBC Sport
D Ligi 1.Grup
19.00 Letonya-Moldova TV 8,5
21.45 Lihtenştayn-Andorra