Bugün kimin maçı var? Süper Lig-Premier Lig-Ligue 1 günün maçları
Avrupa liglerinde günün maçları | Futbol dolu bir cumartesi günü geçirmek isteyenler bugün yani 23 Nisan’da hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 23 Nisan futbol maçları:
Hafta sonlarını futbol ile iç içe geçirmek isteyenler hangi liglerde hangi maçların oynanacağını, söz konusu karşılaşmaların hangi kanallarda naklen verileceğini araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? Süper Lig-Premier Lig-Ligue 1 günün maçları
Süper Lig
16.00 Gaziantep FK-Göztepe beIN Sport 2
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor beIN Sports 1
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor beIN Sports 1
1.Lig
16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor TRT Spor, beIN Max 1
20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor TRT Spor, beIN Max 1
İngiltere Premier Lig
14.30 Arsenal-Manchester United İTV, S Sport
17.00 Leicester-Aston Villa A Spor, S Spor
17.00 Manchester City-Watford S Sport
17.00 Norwich CityNewcastle S Sport
19.00 Brentford-Tottenham S Sport
Fransa Ligue 1
18.00 Lyon-MontpellierbeIN Sports 2, Bilyoner
20.00 ST. Etienne-Monaco beIN Sports 2, Bilyoner
22.00 PSG-LensbeIN Sports 2, Bilyoner
İspanya Kral Kupası Cope Del Rey Final
23.00 Real Betis-Valencia tivibu Spor 3, Bilyoner
İtalya Serie A
16.00 Torino-Spezia Bilyoner
16.00 Venezia-AtalantaBilyoner
19.00 Inter-Roma CBC Sport, S Sport, Bilyoner
21.45 Verona-Sampdoria S Sport, Bilyoner