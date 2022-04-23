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Spor Bugün kimin maçı var? Süper Lig-Premier Lig-Ligue 1 günün maçları
Spor

Bugün kimin maçı var? Süper Lig-Premier Lig-Ligue 1 günün maçları

Avrupa liglerinde günün maçları | Futbol dolu bir cumartesi günü geçirmek isteyenler bugün yani 23 Nisan’da hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 23 Nisan futbol maçları:

Yeniakit Publisher
2022-04-23 10:39:00 -
Bugün kimin maçı var? Süper Lig-Premier Lig-Ligue 1 günün maçları

Hafta sonlarını futbol ile iç içe geçirmek isteyenler hangi liglerde hangi maçların oynanacağını, söz konusu karşılaşmaların hangi kanallarda naklen verileceğini araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? Süper Lig-Premier Lig-Ligue 1 günün maçları

Süper Lig

16.00 Gaziantep FK-Göztepe     beIN Sport 2     

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor beIN Sports 1

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor     beIN Sports 1

1.Lig

16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor         TRT Spor, beIN Max 1

20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor            TRT Spor, beIN Max 1

İngiltere Premier Lig

14.30 Arsenal-Manchester United          İTV, S Sport

17.00 Leicester-Aston Villa          A Spor, S Spor

17.00 Manchester City-Watford               S Sport

17.00 Norwich CityNewcastle    S Sport

19.00 Brentford-Tottenham       S Sport

Fransa Ligue 1

18.00 Lyon-MontpellierbeIN Sports 2, Bilyoner

20.00 ST. Etienne-Monaco beIN Sports 2, Bilyoner

22.00 PSG-LensbeIN Sports 2, Bilyoner 

İspanya Kral Kupası Cope Del Rey Final

23.00 Real Betis-Valencia            tivibu Spor 3, Bilyoner

İtalya Serie A

16.00 Torino-Spezia       Bilyoner

16.00 Venezia-AtalantaBilyoner

19.00 Inter-Roma            CBC Sport, S Sport, Bilyoner

21.45 Verona-Sampdoria             S Sport, Bilyoner

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