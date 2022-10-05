Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi günün maçları:
Şampiyonlar Ligi’nde 3.hafta maçları 5 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise bugün hangi takımların maçlarının olduğunu merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal yayımlıyor?
Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçlarına devam ediliyor. Futbolseverler ise bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?
Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi günün maçları:
E Grubu
19.45 Salzburg-Dinamo Zagreb Exxen, TV 8,5
20.00 Chelsea-Milan Exxen, CBC Sport
F Grubu
19.45 RB Leipzig-Celtic Exxen, Tv 8,5
22.00 Real Madrid-Shakhtar Exxen
G Grubu
22.00 Manchester City-Kopenhag Exxen
22.00 Sevilla-B.Dortmund Exxen
H Grubu
22.00 Juventus-Maccabi Haifa Exxen
22.00 Benfica-PSG Exxen