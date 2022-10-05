  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi günün maçları:

Şampiyonlar Ligi’nde 3.hafta maçları 5 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise bugün hangi takımların maçlarının olduğunu merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal yayımlıyor?

Yeniakit Publisher
2022-10-05 12:11:00 -
Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi günün maçları:

Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçlarına devam ediliyor. Futbolseverler ise bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?

Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi günün maçları:

E Grubu

19.45 Salzburg-Dinamo Zagreb  Exxen, TV 8,5

20.00 Chelsea-Milan      Exxen, CBC Sport

F Grubu

19.45 RB Leipzig-Celtic                  Exxen, Tv 8,5

22.00 Real Madrid-Shakhtar       Exxen

G Grubu

22.00 Manchester City-Kopenhag                           Exxen

22.00 Sevilla-B.Dortmund            Exxen

H Grubu

22.00 Juventus-Maccabi Haifa   Exxen

22.00 Benfica-PSG          Exxen  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23