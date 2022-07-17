Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 17 Temmuz Pazar
Futbolseverler 17 Temmuz Pazar günü hangi takımların maçlarının olduğunu merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? 17 Temmuz günün maçları:
Pazar gününü futbolla iç içe geçirmek isteyenler bugün yani 17 Temmuz Pazar günü hangi liglerde kimlerin maçlarının olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 17 Temmuz Pazar
Almanya Bundesliga 2
14.30 Braunschweig-Hamburg tivibu Spor 2, beIn Sports 2, Bilyoner
14.30 Paderborn-Karlsruhe beIN Connect, tivibu Spor 3, Bilyoner
14.30 Hansa Rostock-Heidenheim beIN Sports 3, tivibu Spor 4, Bilyoner
Finlandiya Veikkausliiga
16.00 SJK-ılves Bilyoner
İsveç Allsvenskan
16.00 AIK Stockholm-Kalmar Bilyoner
16.00 Göteborg-Mjallby Bilyoner
16.00 Hammarby-Elfborg Bilyoner
16.00 Sirius-Degefors Bilyoner
İsveç Superettan
16.00 Halmstads-Utsiktens Bilyoner
Norveç 1.Ligi
16.00 Kongsvinger-Stjordals Blink Bilyoner
16.00 Ranheim-Sogndal Bilyoner
16.00 Stabaek-KFUM Oslo Bilyoner
Norveç Eliteserien Ligi
19.00 Molde-Haugesund Bilyoner
19.00 Odds BK-Lilleström Bilyoner
19.00 Sarpborg 08-Valerenga Bilyoner
19.00 Tromsö-Stromsgodset Bilyoner
19.00 Viking-Kribtiansund Bilyoner
Danimarka Süper Ligi
17.00 Kopenhag-AC Horsens
19.00 Bronby IF-Aarhus Bilyoner
Brezilya Serie A
17.00 Juventude-GoiasBilyoner
İsviçre Süper Ligi
17.30 Lugano-Sion Bilyoner
17.30 Servette-St. Gallen Bilyoner
Hazırlık Maçı
18.00 B.Leverkusen-Panathinaikos Leverkusen Youtube
Rusya Premier Ligi
20.00 Dinamo Kiev-Rostov Rusya PL Youtube