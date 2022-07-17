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Spor Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 17 Temmuz Pazar
Spor

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 17 Temmuz Pazar

Futbolseverler 17 Temmuz Pazar günü hangi takımların maçlarının olduğunu merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? 17 Temmuz günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-07-17 09:19:00 -
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 17 Temmuz Pazar

Pazar gününü futbolla iç içe geçirmek isteyenler bugün yani 17 Temmuz Pazar günü hangi liglerde kimlerin maçlarının olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 17 Temmuz Pazar

Almanya Bundesliga 2

14.30 Braunschweig-Hamburg  tivibu Spor 2, beIn Sports 2, Bilyoner

14.30 Paderborn-Karlsruhe        beIN Connect, tivibu Spor 3, Bilyoner

14.30 Hansa Rostock-Heidenheim           beIN Sports 3, tivibu Spor 4, Bilyoner

Finlandiya Veikkausliiga

16.00 SJK-ılves  Bilyoner

İsveç Allsvenskan

16.00 AIK Stockholm-Kalmar      Bilyoner

16.00 Göteborg-Mjallby               Bilyoner

16.00 Hammarby-Elfborg             Bilyoner

16.00 Sirius-Degefors    Bilyoner

İsveç Superettan

16.00 Halmstads-Utsiktens         Bilyoner

Norveç 1.Ligi

16.00 Kongsvinger-Stjordals Blink            Bilyoner

16.00 Ranheim-Sogndal               Bilyoner

16.00 Stabaek-KFUM Oslo          Bilyoner

Norveç Eliteserien Ligi

19.00 Molde-Haugesund             Bilyoner

19.00 Odds BK-Lilleström             Bilyoner

19.00 Sarpborg 08-Valerenga     Bilyoner

19.00 Tromsö-Stromsgodset      Bilyoner

19.00 Viking-Kribtiansund           Bilyoner

Danimarka Süper Ligi

17.00 Kopenhag-AC Horsens

19.00 Bronby IF-Aarhus                Bilyoner

Brezilya Serie A

17.00 Juventude-GoiasBilyoner

İsviçre Süper Ligi

17.30 Lugano-Sion          Bilyoner

17.30 Servette-St. Gallen            Bilyoner

Hazırlık Maçı

18.00 B.Leverkusen-Panathinaikos         Leverkusen Youtube

Rusya Premier Ligi

20.00 Dinamo Kiev-Rostov          Rusya PL Youtube

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