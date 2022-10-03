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Spor Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

3 Ekim Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Futbolseverler hem yerli hem de yabancı liglerde bugün oynanacak maçların hangi kanallardan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-10-03 09:51:00 - 2022-10-03 10:00:41
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Yeni haftayla birlikte pek çok kişi bugün kimlerin hangi takımların maçları olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Süper Lig

20.00 Karagümrük-İstanbulspor    beIN Sports 1

1.Lig

20.00 BB Erzurumspor-Denizlispor         TRT Spor, beIN Sports 2

İngiltere Premier Lig

22.00 Leicester City-Nottingham Forest   beIN Sports 3

İspanya La Liga

22.00 Vallecano-Elche     S Sport

İtalya Serie A

21.45 Hellas Verona-Udinesse  S Sport

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