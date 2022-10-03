Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
3 Ekim Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Futbolseverler hem yerli hem de yabancı liglerde bugün oynanacak maçların hangi kanallardan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Yeni haftayla birlikte pek çok kişi bugün kimlerin hangi takımların maçları olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Süper Lig
20.00 Karagümrük-İstanbulspor beIN Sports 1
1.Lig
20.00 BB Erzurumspor-Denizlispor TRT Spor, beIN Sports 2
İngiltere Premier Lig
22.00 Leicester City-Nottingham Forest beIN Sports 3
İspanya La Liga
22.00 Vallecano-Elche S Sport
İtalya Serie A
21.45 Hellas Verona-Udinesse S Sport