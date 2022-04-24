Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Futbol dolu bir Pazar günü geçirmek isteyenler ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig’de kimin maçı var? TFF 2.Lig maçları hangi kanalda? Premier Lig kimin maçı var?
Yerli ve yabancı liglerde bugün yani 24 Nisan Pazar günü kimin maçları olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Premier Lig maçları hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Süper Lig
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor beIN Sports 2
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding KonyasporbeIN Sports 1
20.30 Altay-Galatasaray beIN Sports 1
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor beIN Sports 2
1.Lig
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor TRT Spor, beIN Max 1
13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor TRT Avaz, beIN Max 2
16.00 Kocaelispor-Manisa FK TRT Spor, beIN Max 1
20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor TRT Spor, beIN Max 2
20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü TRT Spor, beIN Max 1
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32 Spor TRT Kurdi
15.00 Pazarspor-Akhisarspor
15.00 Weecoins Kırklarelispor-Pendikspor
15.00 Şanlıurfaspor-Uşakspor
15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor
15.00 Eskişehirspor-Nazilli Belediyespor ES TV
15.00 Bucaspor 1928-Karatay Termal 1922 Konyaspor
15.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Anagold 24 Erzincanspor Elmas 67 TV
Kırmızı Grup:
15.00 Somaspor-Ankaraspor Siyah İnciler Facebook
15.00 Silahtaroğlu Vanspor-1461 Trabzon FK Vanspor TV Youtube
15.00 Bodrumspor-İnegölspor
15.00 Çorum FK-Niğde Anadolu FK Çorum Time Facebook
15.00 Sarıyer-Adıyaman FK Sarıyer Youtube
15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Afjet Afyonspor Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube
15.00 Sivas Belediyespor-Diyarbekirspor
15.00 Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor
15.00 Serik Belediyespor-Sakaryaspor
15.00 Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor
TFF 3. Lig
1. Grup:
15.00 Hendekspor-Belediye Kütahyaspor
15.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Başkent Gözgözler Akademi
15.00 Nevşehir Belediyespor-Bursa Yıldırımspor Nevşehir Belediyespor Youtube
15.00 Formüll Erbaaspor-Batman Petrolspor Erbaa Spor Facebook
15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor
15.00 Sancaktepe FK-Bergama Belediyespor
15.00 Kahta 02 Spor-Fatsa Belediyespor
15.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor
15.00 Osmaniyespor-Karaman FK
2. Grup:
15.00 Kızılcabölükspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
15.00 Hacettepe-Siirt Özel İdarespor
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK Kanal 68
15.00 Kuşadasıspor-Bayrampaşa
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK
15.00 Darıca Gençlerbirliği-İskenderunspor
15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor
15.00 Bitexen Düzcespor-Kalecik FK
15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yomraspor
3. Grup:
15.00 Kardemir Karabükspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen
15.00 Mardin 1969 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor
15.00 Criptoswaps Edirnespor-Orduspor 1967
15.00 Belediye Derincespor-Ağrı 1970
15.00 Esenler Erokspor-Çankaya FK
15.00 İçel İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor İçel İdman Yurdu Youtube
15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ceyhanspor Malatya ER TV
15.00 Karşıyaka-Fethiyespor
İngiltere Premier Lig
16.00 Burnley-WolverhamptonS Sport
16.00 Chelsea-West Ham S Sport
18.30 Liverpool-Everton İTV; S Spor
Fransa Ligue 1
14.00 Rennes-Lorient beIN Sports 4, Bilyoner
16.00 Clermont-AngersbeIN Connect, Bilyoner
16.00 Metz-Brest beIN Connect, Bilyoner
16.00 Nantes-BordeauxbeIN Sports 4, Bilyoner
16.00 Nice-Troyes beIN Max 2, Bilyoner
16.00 Lille-Strasbourg beIN Sports 2, Bilyoner
21.45 Reims-Marsilya beIN Sport 3, Bilyoner
İspanya La Liga
22.00 Barcelona-Rayo Vallecano S Sport, Spor Smart
Almanya Bundesliga
16.30 Bochum-Augsburg beIN Sports 3, tivibu spor 3, Bilyoner
18.30 Herta Berlin-Stuttgart beIN Sports 3, tivibu spor 3, Bilyoner
İtalya Serie A
13.30 Salernitana-Fiorentina S Spor, Bilyoner
16.00 Bologna-UdineseBilyoner
16.00 Empoli-Napoli S Spor plus, Bilyoner
19.00 Genoa-Cagliari S Sport plus, Bilyoner
21.45 Lazio-Milan CBC Sport, S Spor, Bilyoner