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Spor Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbol dolu bir Pazar günü geçirmek isteyenler ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig’de kimin maçı var? TFF 2.Lig maçları hangi kanalda? Premier Lig kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-04-24 11:58:00 -
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Yerli ve yabancı liglerde bugün yani 24 Nisan Pazar günü kimin maçları olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Premier Lig maçları hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Süper Lig

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor      beIN Sports 2

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding KonyasporbeIN Sports 1

20.30 Altay-Galatasaray               beIN Sports 1

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor       beIN Sports 2

1.Lig

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor                 TRT Spor, beIN Max 1

13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor                   TRT Avaz, beIN Max 2

16.00 Kocaelispor-Manisa FK                     TRT Spor, beIN Max 1

20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor                    TRT Spor, beIN Max 2

20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü     TRT Spor, beIN Max 1

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32 Spor TRT Kurdi

15.00 Pazarspor-Akhisarspor

15.00 Weecoins Kırklarelispor-Pendikspor

15.00 Şanlıurfaspor-Uşakspor

15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor          

15.00 Eskişehirspor-Nazilli Belediyespor                              ES TV

15.00 Bucaspor 1928-Karatay Termal 1922 Konyaspor  

15.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Anagold 24 Erzincanspor         Elmas 67 TV

Kırmızı Grup:

15.00 Somaspor-Ankaraspor      Siyah İnciler Facebook

15.00 Silahtaroğlu Vanspor-1461 Trabzon FK      Vanspor TV Youtube

15.00 Bodrumspor-İnegölspor  

15.00 Çorum FK-Niğde Anadolu FK          Çorum Time Facebook

15.00 Sarıyer-Adıyaman FK         Sarıyer Youtube

15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Afjet Afyonspor                   Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube

15.00 Sivas Belediyespor-Diyarbekirspor             

15.00 Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor           

15.00 Serik Belediyespor-Sakaryaspor

15.00 Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor

TFF 3. Lig

1. Grup:

15.00 Hendekspor-Belediye Kütahyaspor

15.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Başkent Gözgözler Akademi

15.00 Nevşehir Belediyespor-Bursa Yıldırımspor               Nevşehir Belediyespor Youtube

15.00 Formüll Erbaaspor-Batman Petrolspor      Erbaa Spor Facebook

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor

15.00 Sancaktepe FK-Bergama Belediyespor                     

15.00 Kahta 02 Spor-Fatsa Belediyespor              

15.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor

15.00 Osmaniyespor-Karaman FK

2. Grup:

15.00 Kızılcabölükspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

15.00 Hacettepe-Siirt Özel İdarespor

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK                  Kanal 68

15.00 Kuşadasıspor-Bayrampaşa             

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK

15.00 Darıca Gençlerbirliği-İskenderunspor

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor

15.00 Bitexen Düzcespor-Kalecik FK

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yomraspor

3. Grup:

15.00 Kardemir Karabükspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen

15.00 Mardin 1969 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor

15.00 Criptoswaps Edirnespor-Orduspor 1967

15.00 Belediye Derincespor-Ağrı 1970

15.00 Esenler Erokspor-Çankaya FK

 

15.00 İçel İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor İçel İdman Yurdu Youtube

15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ceyhanspor Malatya ER TV

15.00 Karşıyaka-Fethiyespor

İngiltere Premier Lig

16.00 Burnley-WolverhamptonS Sport

16.00 Chelsea-West Ham S Sport

18.30 Liverpool-Everton              İTV; S Spor

Fransa Ligue 1

14.00 Rennes-Lorient    beIN Sports 4, Bilyoner

16.00 Clermont-AngersbeIN Connect, Bilyoner

16.00 Metz-Brest            beIN Connect, Bilyoner

16.00 Nantes-BordeauxbeIN Sports 4, Bilyoner

16.00 Nice-Troyes           beIN Max 2, Bilyoner

16.00 Lille-Strasbourg    beIN Sports 2, Bilyoner

21.45 Reims-Marsilya    beIN Sport 3, Bilyoner

İspanya La Liga

22.00 Barcelona-Rayo Vallecano              S Sport, Spor Smart

Almanya Bundesliga

16.30 Bochum-Augsburg             beIN Sports 3, tivibu spor 3, Bilyoner

18.30 Herta Berlin-Stuttgart       beIN Sports 3, tivibu spor 3, Bilyoner

İtalya Serie A

13.30 Salernitana-Fiorentina      S Spor, Bilyoner

16.00 Bologna-UdineseBilyoner

16.00 Empoli-Napoli       S Spor plus, Bilyoner

19.00 Genoa-Cagliari     S Sport plus, Bilyoner

21.45 Lazio-Milan            CBC Sport, S Spor, Bilyoner

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