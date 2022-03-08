Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda? Maç programı: 8 Mart 2022 Salı
Bu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var? soruları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig’de 28. hafta maçları nefes kesti. Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, 2-2 berabere kalırken, maç tutkunları bu akşam maç var mı, bugün oynanacak maçlar hangileri? sorularına da yanı aranıyor. İşte Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Süper Lig maçlarında bu hafta 28. haftanın maçları oynandı. Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Trabzonspor’un adım adım şampiyonluğa gittiği ligde, bir diğer merak edilen maç ise Beşiktaş maçı oldu. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 2-2 berabere kaldı. Süper Lig maçlarının yanında, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar da futbolseverlerce yakından takip ediliyor. Bu akşam maç var mı? 8 Mart 2022 Salı lig maçı var mı? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
8 Mart Salı oynanacak maçlar hangileri?
23.00 Bayern Münih-Salzburg Exxen
23.00 Liverpool-Inter Exxen
9 Mart Çarşamba hangi maçlar var?
20.45 Real Betis-Frankfurt Exxen
20.45 Porto-Lyon Exxen
23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen
23.00 Real Madrid-PSG
10 Mart Perşembe kimin maçı var?
20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor
20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen
20.45 Sevilla-West Ham Exxen
20.45 PAOK-Gent Exxen
20.45 Partizan-Feyenoord Exxen
20.45 Slavia Prag-LASK Exxen
20.45 Vitesse-Roma Exxen
22.30 Norwich City-Chelsea S Sport
22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport
23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen
23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen
23.00 Braga-Monaco Exxen
23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen
23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen
23.00 Leicester City-Rennes Exxen
23.00 Marsilya-Basel Exxen
23.00 PSV-Kopenhag Exxen
11 Mart Cuma hangi maçlar var, maç saat kaçta hangi kanalda?
20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor
23.00 Atletico Madrid Spor Smart
12 Mart Cumartesi kimin maçı var?
13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor
13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 1
15.30 Brighton-Liverpool S Sport
16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor
16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 1
16.00 Levante-Espanyol Spor Smart
17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 2
18.15 Granada-Elche Spor Smart
19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor
19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 1
20.00 Sampdoria-Juventus S Sport 2
20.30 Manchester United-Tottenham S Sport
20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart
22.45 Milan-Empoli S Sport 2
23.00 Granada-Valencia Spor Smart
13 Mart Pazar hangi maçlar var?
13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz
13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor
13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 1
14.30 Fiorentina-Bologna S Sport 2
16.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 1
16.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 2
16.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart
17.00 Everton-Wolverhampton S Sport
17.00 Chelsea-Newcastle S Sport
17.00 Verona-Napoli S Sport 2
18.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor
19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
19.30 Udinese-Roma S Sport 2
20.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart
22.45 Torino-Inter S Sport 2
23.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart