Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda? Maç programı: 8 Mart 2022 Salı

Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Süper Lig maçlarında bu hafta 28. haftanın maçları oynandı. Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Trabzonspor’un adım adım şampiyonluğa gittiği ligde, bir diğer merak edilen maç ise Beşiktaş maçı oldu. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 2-2 berabere kaldı. Süper Lig maçlarının yanında, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar da futbolseverlerce yakından takip ediliyor. Bu akşam maç var mı? 8 Mart 2022 Salı lig maçı var mı? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

8 Mart Salı oynanacak maçlar hangileri?

23.00 Bayern Münih-Salzburg Exxen

23.00 Liverpool-Inter Exxen

9 Mart Çarşamba hangi maçlar var?

20.45 Real Betis-Frankfurt Exxen

20.45 Porto-Lyon Exxen

23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen

23.00 Real Madrid-PSG

10 Mart Perşembe kimin maçı var?

20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor

20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen

20.45 Sevilla-West Ham Exxen

20.45 PAOK-Gent Exxen

20.45 Partizan-Feyenoord Exxen

20.45 Slavia Prag-LASK Exxen

20.45 Vitesse-Roma Exxen

22.30 Norwich City-Chelsea S Sport

22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport

23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen

23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen

23.00 Braga-Monaco Exxen

23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen

23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen

23.00 Leicester City-Rennes Exxen

23.00 Marsilya-Basel Exxen

23.00 PSV-Kopenhag Exxen

11 Mart Cuma hangi maçlar var, maç saat kaçta hangi kanalda?

20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor

23.00 Atletico Madrid Spor Smart

12 Mart Cumartesi kimin maçı var?

13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor

13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 1

15.30 Brighton-Liverpool S Sport

16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor

16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 1

16.00 Levante-Espanyol Spor Smart

17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 2

18.15 Granada-Elche Spor Smart

19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor

19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 1

20.00 Sampdoria-Juventus S Sport 2

20.30 Manchester United-Tottenham S Sport

20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart

22.45 Milan-Empoli S Sport 2

23.00 Granada-Valencia Spor Smart

13 Mart Pazar hangi maçlar var?

13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz

13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor

13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 1

14.30 Fiorentina-Bologna S Sport 2

16.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 1

16.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 2

16.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart

17.00 Everton-Wolverhampton S Sport

17.00 Chelsea-Newcastle S Sport

17.00 Verona-Napoli S Sport 2

18.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor

19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

19.30 Udinese-Roma S Sport 2

20.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart

22.45 Torino-Inter S Sport 2

23.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart