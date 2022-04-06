  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün kimin maçı var? 6 Nisan Çarşamba günün maçları
Spor

Bugün kimin maçı var? 6 Nisan Çarşamba günün maçları

Hangi maç hangi kanalda? Futbolseverler 6 Nisan Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı hangi kanalda? 6 Nisan günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-04-06 11:25:00 -
Bugün kimin maçı var? 6 Nisan Çarşamba günün maçları

6 Nisan Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, hangi ligde hangi maç var? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları şifreli kanalda mı?

Bugün kimin maçı var? 6 Nisan Çarşamba günün maçları

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

22.00 Chelsea-Real Madrid         CBC Sport, Exxen

22.00 Villarreal-Bayern Münih   CBC Sport, Exxen

Güney Kore K-League

13.00 Seongnam-Gimcheon Sangmu     Bilyoner

13.30 FC Seoul-Gangwon

13.30 Pohang-Suwon    Bilyoner

Japonya J League

13.00 Avispa Fukuoka-Kashima AntlersBilyoner

13.00 Hiroshima-Yokohama Marinos      Bilyoner

13.00 Iwata-Kawasaki FrontaleBilyoner

13.00 Sagan Tosu-Sapporo         Bilyoner

13.00 Tokyo-Vissel Kobe              Bilyoner

13.30 Nagoya-Shonan Belimar  Bilyoner

13.00 Urawa-Shimizu S Pulse     Bilyoner

Avustralya A Ligi

14.05 PerthGlory-Melbourne Victory     beIN Connect

İtalya Serie B

15.00 Parma-Como        Bilyoner

19.00 Rostov-Krylya Sovetov     Bilyoner

Almanya Bundesliga

19.30 Augsburg-Mainz  beIN Sports 2, tivibu spor 3, Bilyoner

20.00 Cittadella-Perugia               Bilyoner

20.00 Vicenza-CrotoneBilyoner

20.00 Monza-Ascoli        Bilyoner

20.00 Pisa-Brescia           Bilyoner

İngiltere Premier Lig

21.30 Burnley-Everton  S Sport

İskoçya Championship

21.45     Dunfermline-Raith          Bilyoner

İngiltere Championship

21.45 Middelesbrough-FulhambeIN Sports 2

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay