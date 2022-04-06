Bugün kimin maçı var? 6 Nisan Çarşamba günün maçları
Hangi maç hangi kanalda? Futbolseverler 6 Nisan Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı hangi kanalda? 6 Nisan günün maçları:
6 Nisan Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, hangi ligde hangi maç var? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları şifreli kanalda mı?
Bugün kimin maçı var? 6 Nisan Çarşamba günün maçları
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
22.00 Chelsea-Real Madrid CBC Sport, Exxen
22.00 Villarreal-Bayern Münih CBC Sport, Exxen
Güney Kore K-League
13.00 Seongnam-Gimcheon Sangmu Bilyoner
13.30 FC Seoul-Gangwon
13.30 Pohang-Suwon Bilyoner
Japonya J League
13.00 Avispa Fukuoka-Kashima AntlersBilyoner
13.00 Hiroshima-Yokohama Marinos Bilyoner
13.00 Iwata-Kawasaki FrontaleBilyoner
13.00 Sagan Tosu-Sapporo Bilyoner
13.00 Tokyo-Vissel Kobe Bilyoner
13.30 Nagoya-Shonan Belimar Bilyoner
13.00 Urawa-Shimizu S Pulse Bilyoner
Avustralya A Ligi
14.05 PerthGlory-Melbourne Victory beIN Connect
İtalya Serie B
15.00 Parma-Como Bilyoner
19.00 Rostov-Krylya Sovetov Bilyoner
Almanya Bundesliga
19.30 Augsburg-Mainz beIN Sports 2, tivibu spor 3, Bilyoner
20.00 Cittadella-Perugia Bilyoner
20.00 Vicenza-CrotoneBilyoner
20.00 Monza-Ascoli Bilyoner
20.00 Pisa-Brescia Bilyoner
İngiltere Premier Lig
21.30 Burnley-Everton S Sport
İskoçya Championship
21.45 Dunfermline-Raith Bilyoner
İngiltere Championship
21.45 Middelesbrough-FulhambeIN Sports 2