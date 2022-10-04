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Spor Bugün kimin maçı var? 4 Ekim Salı günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 4 Ekim Salı günün maçları:

4 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-04 10:29:00 -
Bugün kimin maçı var? 4 Ekim Salı günün maçları:

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Bu sebeple pek çok kişi bu akşam oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?

Bugün kimin maçı var? 4 Ekim Salı günün maçları:

Şampiyonlar Ligi A Grubu

22.00 Liverpool-Rangers              Exxen

22.00 Ajax-Napoli            Exxen

Şampiyonlar Ligi B Grubu

22.00 Porto-B.Leverkusen          Exxen

22.00 Club Brugge-Atletico Madrid

C Grubu

19.45 Bayern Münih-Viktoria Plzen         Exxen, CBC Sport, tv 8,5

22.00 Inter-Barcelona    Exxen, CBC Sport

Şampiyonlar Ligi D Grubu

19.45 Marsilya-Sporting CP         Exxen  

22.00 E.Frankfurt-Tottenham    Exxen

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