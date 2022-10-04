Bugün kimin maçı var? 4 Ekim Salı günün maçları:
4 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Bu sebeple pek çok kişi bu akşam oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?
Bugün kimin maçı var? 4 Ekim Salı günün maçları:
Şampiyonlar Ligi A Grubu
22.00 Liverpool-Rangers Exxen
22.00 Ajax-Napoli Exxen
Şampiyonlar Ligi B Grubu
22.00 Porto-B.Leverkusen Exxen
22.00 Club Brugge-Atletico Madrid
C Grubu
19.45 Bayern Münih-Viktoria Plzen Exxen, CBC Sport, tv 8,5
22.00 Inter-Barcelona Exxen, CBC Sport
Şampiyonlar Ligi D Grubu
19.45 Marsilya-Sporting CP Exxen
22.00 E.Frankfurt-Tottenham Exxen