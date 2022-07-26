  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz günün maçları:

Futbolseverler 27 Temmuz Çarşamba günü hangi takımların maçlarının olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-07-26 23:10:00 -
Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz günün maçları:

Bir yandan hazırlık maçları bir yandan Avrupa kupaları ön ele turu maçları oynanıyor. Bu sebeple futbolseverler 27 Temmuz Çarşamba günü hangi takımların maçlarının oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz günün maçları:

Hazırlık maçı

14.00 Feyenoord-RodaFeyenoord Youtube

15.00 BB erzurumspor-Torpedo Kutaisi

18.00 Genoa-Lazia

20.00 Wolfsberger-Milan

20.00 Numancia-Atletico Madrid

20.30 Galatasaray-Salernitana   Spor Smart

21.30 Napoli-Adana DemirsporA Spor, Adana Demirspor Youtube

21.30 Real Betis-Marsilya             Olympique Marseille Twitch

21.00 Salzburg-Liverpool              Salzburg Youtube, Bilyoner

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turu

18.00 Inter Escaldes-CFR Cluj     Bilyoner

20.00 AİK Stockholm-Vorskla     Bilyoner

21.00 Gomel-Aris            Bilyoner

21.00 Klaksvik-SutjeskaBilyoner

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu

19.00 Bodoo Glimt-Linfield FC   Bilyoner

20.00 Malmö-Zalgiris Vilnius       Bilyoner

20.00 Fenerbahçe-Dinamo Kiev               Exxen

20.00 FC Zurich-Karabağ               CBC Sport

21.30 Slovan Bratislava-Ferencvaros      Bilyoner

22.00 Olympiakos-Maccabi Haifa             Bilyoner

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23