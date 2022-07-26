Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz günün maçları:
Futbolseverler 27 Temmuz Çarşamba günü hangi takımların maçlarının olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var?
Bir yandan hazırlık maçları bir yandan Avrupa kupaları ön ele turu maçları oynanıyor. Bu sebeple futbolseverler 27 Temmuz Çarşamba günü hangi takımların maçlarının oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz günün maçları:
Hazırlık maçı
14.00 Feyenoord-RodaFeyenoord Youtube
15.00 BB erzurumspor-Torpedo Kutaisi
18.00 Genoa-Lazia
20.00 Wolfsberger-Milan
20.00 Numancia-Atletico Madrid
20.30 Galatasaray-Salernitana Spor Smart
21.30 Napoli-Adana DemirsporA Spor, Adana Demirspor Youtube
21.30 Real Betis-Marsilya Olympique Marseille Twitch
21.00 Salzburg-Liverpool Salzburg Youtube, Bilyoner
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turu
18.00 Inter Escaldes-CFR Cluj Bilyoner
20.00 AİK Stockholm-Vorskla Bilyoner
21.00 Gomel-Aris Bilyoner
21.00 Klaksvik-SutjeskaBilyoner
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu
19.00 Bodoo Glimt-Linfield FC Bilyoner
20.00 Malmö-Zalgiris Vilnius Bilyoner
20.00 Fenerbahçe-Dinamo Kiev Exxen
20.00 FC Zurich-Karabağ CBC Sport
21.30 Slovan Bratislava-Ferencvaros Bilyoner
22.00 Olympiakos-Maccabi Haifa Bilyoner