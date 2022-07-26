Bugün kimin maçı var? 26 Temmuz günün maçları:
26 Temmuz Salı gününü futbol ile dolu dolu geçirmek isteyenler bu akşam hangi liglerde hangi takımların maçlarının olduğunu araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi eleme maçları hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 2.ön eleme turu heyecanı yaşanıyor. Ayrıca yeni sezon öncesinde takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 26 Temmuz günün maçları:
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu
18.30 AEK Larnaca-FC Midtjylland Bilyoner
19.00 Lincoln City-FC Tobol Bilyoner
20.00 Sheriff Tiraspol-Maribor Bilyoner
20.00 Viktoria Plzen-HJK Helsinki Bilyoner
20.30 Dudelange-Pyunik FC Bilyoner
22.00 Shamrock-Ludogorets Bilyoner
22.00 Shkupi-Dinamo Zagreb Bilyoner
Hazırlık maçı
20.00 Beşiktaş-Alaves Spor Smart
21.00 Ajax-Shakhtar Ajax Youtube, Bilyoner
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turu
20.15 TNS-Vikingur Reykjavik Bilyoner
21.00 Ballkani-La FioritaBilyoner