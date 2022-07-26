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Spor Bugün kimin maçı var? 26 Temmuz günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 26 Temmuz günün maçları:

26 Temmuz Salı gününü futbol ile dolu dolu geçirmek isteyenler bu akşam hangi liglerde hangi takımların maçlarının olduğunu araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi eleme maçları hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-07-26 00:29:00 -
Bugün kimin maçı var? 26 Temmuz günün maçları:

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 2.ön eleme turu heyecanı yaşanıyor. Ayrıca yeni sezon öncesinde takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 26 Temmuz günün maçları:

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu

18.30 AEK Larnaca-FC Midtjylland            Bilyoner

19.00 Lincoln City-FC Tobol         Bilyoner

20.00 Sheriff Tiraspol-Maribor   Bilyoner

20.00 Viktoria Plzen-HJK Helsinki             Bilyoner

20.30 Dudelange-Pyunik FC        Bilyoner

22.00 Shamrock-Ludogorets      Bilyoner

22.00 Shkupi-Dinamo Zagreb     Bilyoner

Hazırlık maçı

20.00 Beşiktaş-Alaves    Spor Smart

21.00 Ajax-Shakhtar       Ajax Youtube, Bilyoner

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turu

20.15 TNS-Vikingur Reykjavik    Bilyoner

21.00 Ballkani-La FioritaBilyoner

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