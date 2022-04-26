Bugün kimin maçı var? 26 Nisan Salı hangi maç hangi kanalda?
26 Nisan Salı akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Günün maçları
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 26 Nisan Salı günü kimlerin maçları olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 26 Nisan Salı hangi maç hangi kanalda?
Slovakya Fortuna Ligi
19.00 AS Trencin-Zlate Moravce Bilyoner
Avusturya Bundesliga
19.30 TSV Hartberg-Altach Bilyoner
19.30 SV Ried-Admira Bilyoner
19.00 WSG Tirol-LASK Bilyoner
İsveç Allsvenskan
20.00 Kalmar-Norrköping Bilyoner
20.00 Örebro-Halmstads Bilyoner
AFC Şampiyonlar Ligi
20.15 AL Duhail-Sepahan FC Spor Smart
23.15 Aj Jazira-Al Shabab Spor Smart 2
23.15 Foolad-Al Ahli Dubai Spor Smart
İngiltere Championship
21.45Fulham-Nottingham Forest beIN Max 1
Şampiyonlar Ligi yarı final
22.00 Manchester City-Real Madrid TV8, Exxen, CBC Sport