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Spor Bugün kimin maçı var? 26 Nisan Salı hangi maç hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? 26 Nisan Salı hangi maç hangi kanalda?

26 Nisan Salı akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Günün maçları

Yeniakit Publisher
2022-04-26 10:58:00 -
Bugün kimin maçı var? 26 Nisan Salı hangi maç hangi kanalda?

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 26 Nisan Salı günü kimlerin maçları olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 26 Nisan Salı hangi maç hangi kanalda?

Slovakya Fortuna Ligi

19.00 AS Trencin-Zlate Moravce               Bilyoner

Avusturya Bundesliga

19.30 TSV Hartberg-Altach          Bilyoner

19.30 SV Ried-Admira                   Bilyoner

19.00 WSG Tirol-LASK    Bilyoner

İsveç Allsvenskan

20.00 Kalmar-Norrköping            Bilyoner

20.00 Örebro-Halmstads             Bilyoner

AFC Şampiyonlar Ligi

20.15 AL Duhail-Sepahan FC       Spor Smart

23.15 Aj Jazira-Al Shabab             Spor Smart 2

23.15 Foolad-Al Ahli Dubai          Spor Smart

İngiltere Championship

21.45Fulham-Nottingham Forest             beIN Max 1

Şampiyonlar Ligi yarı final

22.00 Manchester City-Real Madrid        TV8, Exxen, CBC Sport

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